حذاء أوروبا على مقاس هاري كين.. صراع الهدافين يحسم مبكرًا في موسم الهيمنة البافارية

مع دخول الموسم الأوروبي مراحله الحاسمة .. لم تعد معركة الحذاء الذهبي مجرد سباق تهديفي تقليدي بل تحولت إلى عرض كروي يعكس الفوارق الفنية بين أبرز نجوم القارة وسط تنافس محتدم في الظاهر لكنه يميل بوضوح في الواقع نحو نجم واحد فرض كلمته مبكرًا وواصل التأكيد عليها أسبوعًا بعد الآخر.

ويواصل النجم الإنجليزي هاري كين كتابة فصل جديد من التألق مع بايرن ميونخ بعدما نجح في تصدر سباق الحذاء الذهبي الأوروبي بفارق مريح مسجلًا 31 هدفًا في الدوري الألماني ما منحه 62 نقطة حتى الآن.

ولا يقتصر تأثير كين على سباق الهدافين فقط بل يمتد لدوره الحاسم في اقتراب فريقه من حسم لقب البوندسليجا حيث يحتاج العملاق البافاري إلى نقطة وحيدة للتتويج رسميًا في موسم يعكس الانسجام الكبير بين اللاعب ومنظومة الفريق تحت قيادة المدرب البلجيكي فينسنت كومباني.

مطاردات مستمرة

ورغم استمرار المنافسة على الورق فإن الفارق النقطي يعكس صعوبة اللحاق بكين فالفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد يحتل المركز الثاني بـ23 هدفًا (46 نقطة) لكنه لم يتمكن من تقليص الفارق بشكل مؤثر خلال الأسابيع الأخيرة.

ويأتي خلفه النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي سجل 22 هدفًا (44 نقطة) ليؤكد استمراريته ضمن نخبة الهدافين في أوروبا لكنه يواجه تحديًا واضحًا في مجاراة المعدل التهديفي المرتفع لكين هذا الموسم.

صراع المراكز

بعيدًا عن القمة تشهد المراكز التالية منافسة متقاربة بين عدة أسماء أبرزها البرازيلي إيجور تياجو لاعب برينتفورد والكوسوفي فيدات موريكي مهاجم ريال مايوركا حيث سجل كل منهما 21 هدفًا (42 نقطة).

كما يبرز اسم الكرواتي ديون بيلجو لاعب دينامو زغرب الذي يتصدر قائمة اللاعبين خارج الدوريات الكبرى بـ25 هدفًا لكنه يتراجع في الترتيب بسبب نظام احتساب النقاط.

وفي المراكز التالية يظهر الكولومبي لويس سواريز مهاجم سبورتينج لشبونة إلى جانب الألماني دينيس أونداف لاعب شتوتجارت فيما يكمل القائمة كل من الصربي ألكسندر كاتاي والياباني أياسي أويدا.

نظام النقاط

يعتمد سباق الحذاء الذهبي على نظام يمنح أفضلية واضحة للاعبين في الدوريات الخمس الكبرى حيث يتم احتساب الهدف بنقطتين مقابل 1.5 نقطة للدوريات المتوسطة ونقطة واحدة لبقية الدوريات.

هذا النظام يفسر الفجوة بين ترتيب اللاعبين إذ قد يتفوق لاعب بعدد أهداف أكبر لكنه يتأخر في النقاط ما يجعل المنافسة غير متكافئة نسبيًا ويصب في صالح نجوم الأندية الكبرى.

لماذا يتفوق كين؟

تفوق كين هذا الموسم لا يرتبط فقط بعدد الأهداف بل بعوامل متعددة أبرزها الاستقرار الفني داخل بايرن ميونخ وتنوع طرق التسجيل (رأسيات تسديدات ركلات جزاء) و دوره المحوري في بناء الهجمات وليس إنهائها فقط الانسجام التكتيكي مع أسلوب المدرب

هذه العوامل جعلت من كين ماكينة أهداف يصعب إيقافها مقارنة بمنافسيه الذين تأثروا بتذبذب نتائج فرقهم أو الإصابات.

هل نشهد مفاجأة في النهاية؟

رغم أن الحسابات تشير إلى اقتراب الحسم فإن كرة القدم لا تخلو من المفاجآت خاصة مع تبقي جولات حاسمة قد تشهد تغييرات غير متوقعة.

لكن في ظل الأرقام الحالية يبدو أن الحذاء الذهبي الأوروبي في طريقه إلى خزائن بايرن ميونخ ليتوج موسم استثنائي للنجم هاري كين قد يكون الأفضل في مسيرته على الإطلاق.