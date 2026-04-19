إسرائيل تضع سيناريوهات عسكرية للتعامل مع احتمال انهيار الهدنة في لبنان وإيران

قالت مراسلة القناة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية من القدس المحتلة، إن الحكومة الإسرائيلية وضعت سيناريوهات عسكرية للتعامل مع احتمال انهيار الهدنة القائمة، سواء على جبهة إيران أو الجبهة اللبنانية، مع خطط هجومية ودفاعية في الوقت نفسه.

إجراءات أمنية مشددة في القدس

وأوضحت أن قوات الاحتلال فرضت إجراءات أمنية مكثفة في محيط البلدة القديمة بالقدس، تزامنًا مع زيارات وُصفت بالحساسة، شملت انتشارًا أمنيًا واسعًا وتقييد حركة الفلسطينيين في بعض المناطق.

خطط تصعيد محتملة

وأضافت أن تقارير عسكرية إسرائيلية تشير إلى وجود خطط جاهزة للتنفيذ في حال فشل المفاوضات الجارية، وقد تشمل استهدافات أوسع لا تقتصر على البنية العسكرية، بل تمتد إلى منشآت اقتصادية وطاقوية.

مناورات واستعدادات ميدانية

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال يجري تدريبات ومناورات داخل العمق اللبناني، إلى جانب تعزيز قدراته في مراقبة الملف الإيراني، خاصة ما يتعلق بالبرنامج الصاروخي والبالستي، في إطار استعدادات عسكرية موسعة لأي تصعيد محتمل.