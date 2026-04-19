انتشار غير مسبوق للفئران في شمال إسرائيل.. ضجيج الحرب يخلّ بالتوازن البيئي

صرح المزارعون في شمال إسرائيل بأن النشاط العسكري والضوضاء الناتجة عن العمليات العسكرية في المنطقة أدت إلى اضطراب في النظام البيئي، وتحديدا في تراجع أعداد بعض الطيور المستخدمة طبيعيا في مكافحة القوارض، مثل الفئران، داخل الحقول الزراعية، وفقا لصحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وبحسب المزارعين، فإن أحد أنواع الطيور التي تعتمد عليها المزارع في الحد من انتشار القوارض قد غادرت مناطقها المعتادة، بعد تأثرها بالانفجارات وأصوات القصف، ما أدى إلى اختلال في التوازن البيئي داخل بعض المناطق الزراعية، وارتفاع ملحوظ في أعداد القوارض.



وقال منسق قسم مكافحة القوارض في المنطقة إن هذه الطيور “شديدة الحساسية للضوضاء”، مشيرا إلى أن الاضطرابات الصوتية المستمرة قد تكون سببا مباشرا في هجرتها من مناطق التعشيش.

ووفق تقديرات ميدانية، فقد سجّلت بعض المزارع زيادة في أعداد القوارض بنحو 30%، وهو ما دفع المزارعين إلى التحذير من تأثيرات غير مباشرة للعمليات العسكرية على القطاع الزراعي والإنتاج الغذائي.

ويؤكد خبراء الزراعة أن استخدام الطيور في المكافحة البيولوجية كان أحد الحلول الطبيعية الفعالة خلال السنوات الماضية، إلا أن الظروف الحالية قد تعيق استمرار هذا النظام في بعض المناطق الشمالية.