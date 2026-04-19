خبير إستراتيجي: أمريكا أجبرت إسرائيل على التراجع عن تنفيذ عملية عسكرية مفتوحة في لبنان

أكد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن جميع السيناريوهات المطروحة حاليًا في المنطقة لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتنامي المخاطر الأمنية.

وأوضح خالد عكاشة، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن ما تشهده لبنان يُعد، وفقًا لأعراف القانون الدولي، انتهاكات واضحة، مؤكدًا أن التصرفات الإسرائيلية غير المسؤولة تمثل محاولة لفرض أمر واقع جديد على الأرض.

وأشار إلى أن إسرائيل تحاول تكرار ما قامت به في قطاع غزة داخل الأراضي اللبنانية، رغم اختلاف الظروف والملابسات، لافتًا إلى أن ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" الذي تسعى إسرائيل لفرضه في لبنان يشمل تهجير نحو 55 قرية لبنانية عقب فرض الاحتلال.

وأضاف أن إسرائيل تسيطر حاليًا على نحو 55% من قطاع غزة، معتبرًا أن هذا النموذج تسعى إلى ترسيخه مجددًا في لبنان، مشددًا على أن القضية الفلسطينية لم تشهد أي تقدم حقيقي بسبب استمرار الانتهاكات الإسرائيلية. وأكد أن الولايات المتحدة أجبرت إسرائيل على التراجع عن تنفيذ عملية عسكرية مفتوحة في لبنان، إلا أن السيناريو الذي نُفذ سابقًا في غزة يُعاد تكراره الآن على الساحة اللبنانية، بما ينذر بتصعيد خطير في المنطقة.