مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة يُطالب بتعزيز قوتهم بالحزب الديمقراطي الأمريكي

قالت وسائل إعلام عبرية إن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة صرّح بأن إسرائيل “تدفع أثمانًا دبلوماسية” نتيجة التحركات التي تقوم بها على الساحة الدولية.

وأضافت التقارير أن المندوب الإسرائيلي دعا إلى تعزيز قدرات إسرائيل داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي، في إطار ما وصفته بالتحديات السياسية والدبلوماسية التي تواجهها تل أبيب.

وفي السياق ذاته، أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن المجلس الوزاري المصغر يعقد اجتماعًا الليلة لبحث تطورات الأوضاع في مضيق هرمز، إلى جانب ملف وقف إطلاق النار في جنوب لبنان.

كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن مصادر لم تسمّها، أن الجيش الإسرائيلي يسيطر على نحو ثلث المنطقة الواقعة بين الحدود اللبنانية ونهر الليطاني، في إطار العمليات العسكرية الجارية.

وفي تطور ميداني متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وإصابة تسعة آخرين، بعضهم إصاباتهم خطيرة، خلال اشتباكات في جنوب لبنان مع عناصر من حزب الله.