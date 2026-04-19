قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
وفاة ضياء العوضي في دبي بعد اختفاء غامض تثير الجدل.. القصة الكاملة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. انخفاض بمستهل تعاملات الأسبوع
مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
حكم زراعة كلية خنزير في جسم الإنسان.. الأزهر العالمي للفتوى يرد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يهنئ هاتفيا رئيس جيبوتي بالفوز بولاية رئاسية جديدة

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
​كتب محمد عبد المنعم

 
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بأخيه الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قدّم خالص التهنئة للرئيس الجيبوتي بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات التي جرت خلال شهر أبريل ٢٠٢٦، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس الثقة الراسخة للشعب الجيبوتي الشقيق في قيادته الحكيمة ومساعيه الدؤوبة لتحقيق التنمية والازدهار في بلاده.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أعرب كذلك عن تطلع مصر إلى مواصلة العمل المشترك مع الجانب الجيبوتي، بما يعزز العلاقات الأخوية بين البلدين ويدفع الشراكة الاستراتيجية القائمة في مختلف المجالات، فضلًا عن تكثيف التشاور والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس إسماعيل عمر جيله ثمّن تهنئة السيد الرئيس، مؤكدًا عمق الروابط الأخوية والاستراتيجية التي تجمع بين مصر وجيبوتي وشعبيهما، ومشيدًا بما تشهده العلاقات الثنائية من زخم وتطور متواصل، ومشدداً على أهمية مواصلة تعزيز التعاون في كافة المجالات محل الاهتمام المشترك.

السيسي رئاسة الجمهورية للرئيس الجيبوتي جمهورية جيبوتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

