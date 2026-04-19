مودي ناصر: لا أمانع من ارتداء قميص الأهلي أو الزمالك

أكد مودي ناصر، لاعب إنبي، في تصريحات تلفزيونية، أنه كان قريبًا من ارتداء قميص نادي الزمالك في وقت سابق، بعد ترشيح من طارق السيد له عندما كان لاعبًا في صفوف النصر.

وقال مودي ناصر، إنه تلقى خلال الفترة الأخيرة عدة عروض واتصالات من أندية البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري، إلى جانب اهتمام من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وأضاف اللاعب أنه في حال تلقى عرضين من الأهلي والزمالك، فإنه سيجري صلاة الاستخارة قبل اتخاذ قراره، مشيرًا إلى أنه لا يمانع اللعب لأي منهما إذا كان الاختيار مناسبًا له مهنيًا وفنيًا.