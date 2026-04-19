أحمد شوبير يشيد بجماهير الزمالك بعد مباراة شباب بلوزداد

تحدث أحمد شوبير عن سلوك جماهير نادي الزمالك وشباب بلوزداد خلال المواجهة التي جمعتهما مساء الجمعة، مشيدًا بالأجواء الإيجابية والروح الرياضية التي ظهرت بين الطرفين.

وأكد شوبير أن جماهير شباب بلوزداد استقبلت جماهير الزمالك في الجزائر بكل احترام، وهو ما انعكس أيضًا في مباراة القاهرة، حيث بادلت جماهير الزمالك نفس الروح، ما خلق أجواء رائعة داخل الملعب.

وأشار إلى أن هذا السلوك الإيجابي قد يكون له تأثير مباشر على زيادة الحضور الجماهيري مستقبلًا، موضحًا أن الالتزام والتنظيم قد يدفع الجهات المعنية للسماح بأعداد أكبر في المباريات القادمة، خاصة مع اقتراب الأدوار النهائية.

وأثنى على جماهير الزمالك، معتبرًا أن ما فعلوه يعكس وعيًا كبيرًا وحرصًا على مصلحة ناديهم، بعيدًا عن الانسياق وراء أجواء السوشيال ميديا التي قد تؤدي لنتائج عكسية.

واستعاد شوبير تجربة سابقة مع جماهير النادي الأهلي خلال مباراة الجيش الملكي، حيث ناشدهم الالتزام، لكن بعض التصرفات تسببت في عقوبات وحرمان الفريق من جماهيره، وهو ما أثر سلبًا على النتائج، خاصة أمام الترجي التونسي.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية التعلم من هذه المواقف، مشددًا على أن الالتزام الجماهيري ينعكس بشكل مباشر على مصلحة الأندية ونتائجها.