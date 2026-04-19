قبل موقعة بيراميدز.. الزمالك يحفز لاعبيه بمكافآت ضخمة بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك صرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد نجاحهم في التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بالتنسيق مع جهاز الكرة داخل النادي.

كما تم وضع خطة لتحفيز اللاعبين بمكافآت إضافية ضخمة في حال التتويج بالبطولة القارية، بمشاركة عدد من رجال الأعمال الذين سيساهمون في دعم القيمة المالية للمكافآت، إلى جانب المكافآت المخصصة للجهاز الفني.

وفي سياق الاستعدادات، يستأنف الفريق تدريباته اليوم الأحد على ملعب الكلية الحربية، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

وكان الجهاز الفني بقيادة المدرب معتمد جمال قد منح اللاعبين راحة سلبية أمس، عقب حسم التأهل للنهائي القاري بالتعادل السلبي مع شباب بلوزداد في إياب نصف النهائي، مستفيدًا من الفوز ذهابًا بهدف دون رد.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن المرحلة النهائية من الدوري المصري، في لقاء حاسم في سباق المنافسة على اللقب.

وتُقام المباراة يوم الخميس 23 أبريل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة مرتقبة ضمن صراع النقاط الحاسم بالدوري.

ومن المنتظر أن يواجه الزمالك في نهائي الكونفدرالية الفائز من مواجهة أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة.