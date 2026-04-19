حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
وفاة ضياء العوضي في دبي بعد اختفاء غامض تثير الجدل.. القصة الكاملة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. انخفاض بمستهل تعاملات الأسبوع
مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
حكم زراعة كلية خنزير في جسم الإنسان.. الأزهر العالمي للفتوى يرد
برلمان

4 تحركات تشريعية تحت قبة البرلمان.. تعديلات واسعة على قانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

تشهد أروقة مجلس النواب حراكًا تشريعيًا واسعًا بشأن القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، حيث برزت 4 تشريعات مقترحة تهدف إلى إعادة ضبط فلسفة التطبيق، وتحقيق توازن بين مواجهة تعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري للدولة، وضمان الحقوق القانونية والبعد الإنساني للعاملين.

وتأتي هذه التحركات في ضوء جدل متصاعد حول تطبيق القانون منذ بدء العمل به، وما أفرزه من آثار اجتماعية ومهنية دفعت عددًا من النواب إلى طرح رؤى جديدة لإعادة تنظيم آليات الفصل والعلاج والتأهيل.

المقترح الأول: تدرج علاجي قبل الفصل

تقدم النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية، بمقترح تشريعي يتضمن إدخال مبدأ التدرج في الجزاء الوظيفي، بحيث لا يتم فصل الموظف من أول واقعة تعاطٍ مثبتة، وإنما يُوقف مؤقتًا ويُحال إلى برامج علاج وتأهيل بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

ويشدد المقترح على وقف تنفيذ قرار إنهاء الخدمة لحين انتهاء البرنامج العلاجي وثبوت التعافي، مع إتاحة إعادة دمج الموظف أو نقله لوظيفة أخرى، باستثناء بعض الوظائف الحساسة المرتبطة بسلامة المواطنين، والتي يجوز فيها الفصل المباشر.

المقترح الثاني: مراجعة الأثر التشريعي للقانون

من جانبه، تقدم النائب عاطف المغاوري بطلب مناقشة عامة لمراجعة الأثر التشريعي للقانون، معتبرًا أن التطبيق الحالي انحرف عن فلسفة الإصلاح إلى العقوبة المجردة.

وأشار إلى أن الفصل الفوري وحرمان الموظف من مصدر دخله ينعكس على أسرته، إلى جانب وجود إشكاليات في إجراءات الفحص والتظلم، فضلًا عن مخاوف من إساءة استخدام آليات التحليل داخل بيئة العمل.

المقترح الثالث: تعديل شامل بضمانات قانونية

كما أعلنت النائبة نشوى الشريف تقدمها بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون، يهدف إلى تحقيق التوازن بين مكافحة المخدرات وحماية الحقوق القانونية للموظفين.

ويتضمن المشروع تعديلات تتعلق بمدّ مواعيد التظلم، وتنظيم إجراءات الوقف، وحماية سرية البيانات، إلى جانب فتح باب المعالجة القانونية للحالات المتضررة من التطبيق السابق، مع التأكيد على إطلاق حوار مجتمعي لضمان صياغة تشريع أكثر توازنًا.

المقترح الرابع: ضبط إجراءات التحليل والتظلم

وفي السياق ذاته، تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بمشروع تعديل يركز على ضمانات إجرائية أكثر صرامة، أبرزها عدم جواز إنهاء الخدمة إلا بعد ثبوت التحليل التأكيدي من جهة معتمدة.

كما نص المقترح على حق الموظف في الإخطار وطلب إعادة التحليل، مع استثناء من يتقدم للعلاج طوعًا من إنهاء الخدمة، إضافة إلى إنشاء لجان تظلمات بكل محافظة برئاسة قاضٍ للفصل السريع في الطعون.

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

مضاد حيوي

تحذير رسمي من مضاد حيوي مغشوش وقرارات عاجلة من هيئة الدواء

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

الزمالك

بشرى سارة لعشاق الزمالك.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

الصلاة

ما حكم جمع وقصر الصلاة؟.. الأزهر العالمي للفتوى يجيب

دعاء الليلة الثانية من ذي القعدة

دعاء الليلة الثانية من ذي القعدة الآن لمن أصابه كرب

العمرة في شهر ذي القعدة

فضل شهر ذي القعدة.. هل الثواب مضاعف في الأشهر الحرم؟

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد