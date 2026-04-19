مدبولي: ميناء العريش بوابة لشرق المتوسط ومحور لتنمية سيناء وتعزيز صادرات المنتجات السيناوية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته اليوم بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بشمال سيناء، ميناء العريش البحري التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطويره بمرحلتيه.

رافق رئيس الوزراء في الميناء كل من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء.

كان في استقبال الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقيه، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والربان محمد إبراهيم، نائب الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمنطقة الشمالية، واللواء أحمد إسماعيل، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمد شريف، رئيس الإدارة المركزية لميناء العريش، وعدد من مسئولي وزارة النقل والهيئات والجهات المعنية.

يأتي تنفيذ مشروع تطوير ميناء العريش، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تطوير الموانئ المصرية لتصبح مصر مركزًا إقليميًّا للنقل البحري والخدمات اللوجستية. ويضم الميناء حوضين، و3 أرصفة عاملة بينها رصيف سياحي، وحواجز أمواج، وساحات لوجستية وصوامع لتخزين الأسمنت.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الموانئ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،؛ بهدف تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للموانئ المصرية المطلة على البحرين المتوسط والأحمر، مما يشكل أهمية محورية لهذه الموانئ في خدمة النقل البحري والأنشطة اللوجستية إقليميًّا ودوليًّا.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى الأهمية الكبرى لميناء العريش البحري كأحد المحاور الرئيسية لتنمية سيناء، كما أنه يعد بوابة لشرق المتوسط، ونافذة للمنتجات السيناوية خاصة من الكلنكر والأسمنت التي تحقق معدلات الصادرات المصرية منها زيادة ملحوظة بالتزامن مع مشروع تطوير الميناء، مشيرًا إلى موقع الميناء الرابط بين قارتي آسيا وأوروبا، والذي ساهم بشكلٍ عميق في تقديم المساعدات الإغاثية للدول المجاورة، فضلًا عن دوره المنتظر في جهود الإعمار والتنمية لهذه الدول.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن ميناء العريش هو الميناء البحري الوحيد المطل على البحر المتوسط في شمال سيناء وله أهمية كبيرة في تحقيق التنمية الشاملة بسيناء، خاصة مع تمتعه بموقع فريد ومتميز على البحر المتوسط، ودوره المهم في خدمة حركة التجارة بين قارتي أوروبا وآسيا ، كما أن الميناء يعد أحد المكونات الأساسية للممر اللوجيستي ( العريش / طابا ) اللوجيستي الذي يبدأ من ميناء العريش على البحر المتوسط، وحتى ميناء طابا على خليج العقبة، مروراً بمناطق الصناعات الثقيلة في وسط سيناء، ويخدم هذا الممر المناطق اللوجستية الجاري إنشاؤها بشبه جزيرة سيناء ( الطور – رفح – العوجة – الحسنة – النقب – طابا – رأس سدر – بئر العبد) ، وذلك في إطار خطة وزارة النقل لإنشاء عدد 7 ممرات لوجستية لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات؛ وذلك بهدف تحويل مصر مركزاً إقليميا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

من جانبه، قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن ميناء العريش البحري ـ التابع للهيئة ـ تضاعفت مساحته الإجمالية منذ إعادة افتتاحه في عام 2021 بعد انتهاء العمليات الأمنية، لتصل إلى 541.83 فدان بعد أن كانت 50 فدانًا فقط، مؤكدًا أن الميناء شهد طفرة كبيرة في مؤشرات الأداء الخاصة بحركة الملاحة وتداول البضائع؛ إذ استقبل 65 سفينة بإجمالي تداول بلغ 266,257 طن خلال العام المالي 2021-2022، محققًا إيرادات بلغت 13 مليونًا و52 ألف جنيه.

وأشار وليد جمال الدين إلى أن الميناء استمر في تحقيق معدلات نمو متصاعدة حتى وصل خلال العام المالي 2024-2025 إلى استقبال 706 سفن، وبإجمالي تداول بضائع بلغ 5,970,547 طن، بإيرادات بلغت 514 مليونًا و825 ألف جنيه، بما يعكس قفزة نوعية في كفاءة التشغيل وحركة التداول، وشملت حركة التداول طيفًا واسعًا من البضائع الاستراتيجية تصدّرها الأسمنت الأسود والأبيض والملح والكلنكر، إلى جانب الحديد وألواح الجبس، فضلًا عن عمليات تفريغ التوربينات والمعدات، إضافة إلى الدور الإنساني البارز للميناء باستقباله مستشفيات عائمة، و38 سفينة مساعدات لقطاع غزة بحمولات إجمالية تُقدَّر بنحو 118 ألف طن.

وأكد جمال الدين تقدم عدد من الشركات لإنشاء مشروعات بالميناء، من بينها مشروع إنشاء 4 صوامع لتخزين الأسمنت الأسود والأبيض لصالح شركة قناة السويس لتنمية الموانئ بطاقة 50 ألف طن، وجارٍ الانتهاء من تشغيل صومعتين منها خلال الفترة القريبة المقبلة، وأسهمت هذه المشروعات وأعمال تطوير الميناء في توفير ما يقرب من 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء سيناء، بما يعكس البعد الاجتماعي للتنمية إلى جانب العائد الاقتصادي، فيما يجري حاليًا دراسة عدد من طلبات المستثمرين لإقامة مشروعات بالمناطق اللوجستية داخل الميناء، خاصة في مجالات التخزين والصناعات الخفيفة.





وشملت جولة رئيس الوزرا تفقد أعمال المرحلة الأولى لمشروع تطوير ميناء العريش البحري، التي تضم الحوض الأول "الغربي"؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعماله بالكامل، ودخلت الأرصفة به حيز التشغيل الفعلي، وشملت تنفيذ (حاجز أمواج غربي رئيسي بطول 1250 مترا، وإنشاء رصيف سيناء بطول 250 مترا، وإنشاء حماية شرقية للرصيف بطول 500 متر، وإنشاء حاجز أمواج ثانوي شرقي بطول 250 مترا، وإنشاء رصيف "تحيا مصر" بطول 915 مترا، بالإضافة إلى الرصيف السياحي بطول 1000 متر وغاطس يصل إلى 12 مترًا، والذي من المقرر بدء تشغيله خلال شهر).



وشملت المرحلة الأولى بعض الأعمال التي وصلت نسبة إنجازها إلى 51.1%، وتشمل تنفيذ (المنشآت الإدارية وعددها 13 مبنى، و5 بوابات للدخول والخروج، و5 مباني خدمة للبوابات، ومنطقة للخدمات والصيانة، وأعمال الشبكات).

و تفقد رئيس الوزراء أعمال المرحلة الثانية لمشروع تطوير الميناء بمعدل إنجاز بلغ 21.4%، وتضم الحوض الثاني "الشرقي"، ويشمل تنفيذ: (أرصفة بحرية بطول 1908 أمتار وغاطس 14 مترًا، وحاجز الأمواج الشرقي بطول 930 مترا)،

وتضم المرحلة الثانية لمشروع التطوير أعمال تنفيذ امتداد حاجز الأمواج الغربي القائم بطول 1290 مترا، بالإضافة لأعمال الطرق الداخلية بإجمالي 20 طريقا بأطوال 22كم، وأعمال الساحات بإجمالي 40 ساحة، بمساحة كلية تصل إلى 1.44 مليون م2.