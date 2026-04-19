الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
فن وثقافة

بسبب اللص والكلاب.. ابنة نجيب محفوظ تكشف تطورات أزمتها مع عمرو سعد.. خاص

أحمد إبراهيم

كشفت أم كلثوم نجيب محفوظ عن تفاصيل جديدة بشأن أزمتها مع الفنان عمرو سعد بعد إعلان حصوله على حقوق ملكية رواية اللص والكلاب وتحويلها إلى عمل فني. 

وقالت أم كلثوم نجيب محفوظ فى تصريح خاص لصدى البلد : لم يحدث إن حصل عمرو سعد على حقوق ملكية رواية اللص والكلاب كما أن لم يتم الاتفاق على ذلك بشكل نهائي خاصة أننى أشترط أن يكون هناك منتج للعمل. 

وأضافت أم كلثوم : بعد ما حدث من عمرو سعد لم أتعامل معه مرة أخرى وهو بالفعل كان قد حصل على حقوق رواية أولاد حارتنا ولكن لن أتعاون معه أو أتعاقد معه مطلقا. 

أزمة رواية اللص والكلاب 

أعادت أزمة تحويل رواية «اللص والكلاب» إلى عمل سينمائي جديد فتح الجدل من جديد حول حقوق أعمال الأديب الكبير نجيب محفوظ، وذلك بعد تصريحات متضاربة بين ابنته هدى نجيب محفوظ والفنان عمرو سعد بشأن امتلاك حقوق تقديم العمل.

بدأت الأزمة عندما أعلن عمرو سعد في تصريحات إعلامية عن عزمه إعادة تقديم «اللص والكلاب» في فيلم سينمائي جديد، مؤكدًا أنه حصل على حقوق الرواية، وأن إعادة إنتاج الأعمال الناجحة أمر شائع عالميًا، خاصة مع التطور التقني الذي يمنحها أبعادًا مختلفة، غير أن هذه التصريحات قوبلت برد حاسم من هدى محفوظ، التي نفت امتلاك الفنان لأي حقوق رسمية تتعلق بالرواية.

وفي توضيح مفصل، كشفت هدى محفوظ أن الاتفاق الذي جرى مع عمرو سعد يعود إلى عام 2020، وكان عبارة عن موافقة مبدئية فقط، تضمنت حجز حقوق روايتي «اللص والكلاب» و«أولاد حارتنا» لمدة عامين، تمهيدًا لتحويلهما إلى أعمال سينمائية، مقابل مبلغ مالي متفق عليه، مع شرط أساسي يقضي بضرورة موافقة أسرة محفوظ على شركة الإنتاج التي ستتولى تنفيذ المشروع.

وأكدت أن هذا الاتفاق لم يرتق إلى مستوى التعاقد الرسمي، بل ظل مشروطًا بعدة التزامات لم تستوف بشكل كامل، موضحة أن استكمال الإجراءات القانونية كان مرهونًا بتقديم شركة إنتاج تحظى بقبول الأسرة.

وأشارت إلى أن هذا الشرط تحقق فقط فيما يتعلق برواية «أولاد حارتنا»، بعد ترشيح المنتج صادق الصباح، ما أتاح إتمام التعاقد الخاص بها، بخلاف «اللص والكلاب» التي لم يُستكمل الاتفاق بشأنها.

وأعربت هدى محفوظ عن استيائها من تصريحات عمرو سعد، معتبرة أنها تسببت في أزمة غير مبررة، خاصة مع حديثه عن امتلاكه حقوق «اللص والكلاب»، وقالت إن هذا الادعاء يسيء إليها، إذ يوحي بأنها قد تمنح حقوق العمل لأكثر من طرف في الوقت ذاته، وهو ما نفته بشكل قاطع.

كما أوضحت أن مدة الموافقة المبدئية التي أُبرمت في 2020 انتهت بالفعل بعد عامين، ما يعني سقوط أي أحقية قائمة على هذا الاتفاق، مضيفة أنه في حال امتلاك عمرو سعد لأي عقد رسمي يثبت حصوله على الحقوق، فعليه إظهاره.

وفي سياق متصل، كشفت ابنة نجيب محفوظ أنها منحت حقوق «اللص والكلاب» لاحقًا للكاتبة مريم نعوم، مؤكدة أنها فوجئت بالتصريحات التي تتحدث عن امتلاك عمرو سعد للحقوق، خاصة أنه لم يتواصل معها مؤخرًا للحصول عليها.

وأشارت إلى أنها كانت تعتقد أن الأمر تم عبر مريم نعوم، قبل أن تنفي الأخيرة ذلك بشكل واضح.

الأزمة تفتح بابًا واسعًا للنقاش حول آليات حماية حقوق الملكية الفكرية في الأعمال الأدبية، خاصة حين يتعلق الأمر بأعمال كلاسيكية لكاتب بحجم نجيب محفوظ، الذي لا تزال رواياته تحظى باهتمام فني وسينمائي واسع، كما تطرح تساؤلات حول دقة التصريحات الإعلامية المتعلقة بالمشروعات الفنية، وأهمية الالتزام بالإجراءات القانونية قبل الإعلان عن امتلاك حقوق أعمال أدبية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

مضاد حيوي

تحذير رسمي من مضاد حيوي مغشوش وقرارات عاجلة من هيئة الدواء

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

الزمالك

بشرى سارة لعشاق الزمالك.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

زين الدين زيدان

عقول بملايين الدولارات.. أغنى المدربين في كرة القدم

الهواتف البسيطة

نمو مفاجئ في سوق الهواتف البسيطة على حساب السمارت فون .. ما السر؟

كوكب الزهرة

بذور الأرض في سماء الزهرة.. هل هاجرت الحياة من كوكبنا إلى الجار الملتهب؟

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد