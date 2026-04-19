في عيد ميلادها.. كواليس لقاء شيري عادل مع الزعيم لأول مرة

تحتفل اليوم الأحد 19 أبريل، الفنانة شيري عادل بعيد ميلادها الـ 38 إذ ولدت بمثل هذا اليوم عام 1988.

وبدأت شيري عادل، مشوارها الفني منذ الطفولة بالتمثيل والغناء، وقدمت على مدار مشوارها الفني، العديد من الأعمال المتنوعة والمختلفة.

شيري عادل وفيلم حسن ومرقص

وقبل سنوات، تحدثت الفنانة شيري عادل، عن مشاركتها مع الزعيم عادل إمام في فيلم "حسن ومرقص"، قائلة: "كنت مخضوضة أول ما سمعت أنه طلبني".

وأضافت الفنانة شيري عادل: "لما اختارني في الفيلم وطلبوني للمقابلة قعدت متكلمتش ولا كلمة وكنت قاعدة بتفرج عليهم بس"، متابعة: "اتعلمت من الفنان عادل إمام كثيرا وقعدته حلوة أوي متبقاش عاوز تقوم ولا تصور غير أنك عاوز تقعد معاه بس كدة".

وتابعت شيري عادل، إن الفنان عمر الشريف شخصية عظيمة، متابعة: "لما الأجانب بيعرفوا أن أنا مثلت مع عمر الشريف مش بيصدقوا".

وأضافت الفنانة شيري عادل،: "عمر الشريف شخصية لذيذة جدا، وكان بيحب السوشي جدا، وكان بيحكي لي حكايات كثيرة منها كواليس الأفلام".

أعمال شيري عادل

وشاركت الفنانة شيري عادل، في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، بمسلسل فن الحرب مع الفنان يوسف الشريف.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من شيري عادل، ريم مصطفى، وليد فواز، محمد جمعة، إسلام إبراهيم، ودنيا سامي. العمل من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد عبد التواب.

وقبله شاركت شيري عادل بمسلسل"ما تراه ليس كما يبدو" في حكاية ديجافو، والذي تم عرضه في عام 2025.

وتدور أحداث الحكاية حول قصة قريبة من الواقع تتناول العلاقات الزوجية وتشابكاتها النفسية والاجتماعية، بما يتماشى مع الخط العام للمسلسل الذي يحمل طابعًا غامضًا ويوحي بأن الحقيقة غالبًا ما تكون مغايرة لما يبدو على السطح.

ويضم مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" سبع حكايات مستقلة، تمتد كل منها على مدار خمس حلقات، ويشارك في بطولة كل قصة فريق عمل مختلف، في تجربة درامية جديدة من إنتاج كريم أبوذكري، ومن المقرر عرضها خلال شهر أغسطس المقبل على شاشة قناة DMC ومنصة Watch It.