موافقات رسمية من إسبانيا وألمانيا وإيطاليا لاستقدام حكام للأهلي أمام بيراميدز والزمالك

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقات رسمية من اتحادات إسبانيا وألمانيا وإيطاليا، لاستقدام أطقم تحكيم أجنبية لإدارة مباريات حاسمة في المرحلة النهائية من الدوري المصري الممتاز.

تشمل هذه الموافقات تعيين حكام لمواجهتي النادي الأهلي أمام بيراميدز، و الزمالك، في خطوة تهدف إلى ضمان أعلى درجات الحيادية وتقليل الجدل التحكيمي في الأمتار الأخيرة من المنافسة.

يأتي هذا التحرك في ظل اشتعال الصراع على لقب الدوري، حيث تسعى اللجنة المنظمة لتوفير أجواء تنافسية عادلة بين جميع الأندية خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.