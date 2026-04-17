3 منتخبات على طاولة اتحاد الكرة لمواجهة مصر وديا قبل موقعة البرازيل ومونديال 2026

يكثف الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، اتصالاته خلال الفترة الحالية لتحديد الطرف الثاني لمباراة ودية لمنتخب مصر الوطني، المقرر إقامتها خلال معسكر شهر مايو المقبل.

وتدور المفاضلة بين ثلاثة منتخبات هي الأردن والعراق والسودان، لاختيار الأنسب فنيًا وفق رؤية الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، الذي يسعى لخوض تجربة قوية تخدم الأهداف التكتيكية للفريق.

ويأتي هذا التحرك في إطار الاستعداد لمواجهة البرازيل المرتقبة، والتي تمثل البروفة الأخيرة قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، حيث يخوض المنتخب المباراة في الولايات المتحدة مطلع يونيو المقبل.

وكانت قرعة المونديال قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في مجموعة تضم بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في بطولة يسعى خلالها الفراعنة لتقديم مستوى قوي والمنافسة بشكل مشرف.