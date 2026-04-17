قبل مواجهة شباب بلوزداد.. إعلامي: جماهير الزمالك جاية تجيب الفوز

وجه الإعلامي مينا ماهر رسالة دعم للاعبي الزمالك قبل مواجهة شباب بلوزداد، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب مينا ماهر عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: من كل محافظات مصر.. جماهير الزمالك جاية تجيب الفوز النهاردة.

وأعلن الجهاز الفني لفريق شباب بلوزداد غياب بن حمودة نجم الفريق رسميا عن مباراة الزمالك بداعي الإصابة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام شباب بلوزداد، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يستضيف الفريق الأبيض نظيره الجزائري على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي البطولة.

ويكفي الزمالك تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل إلى المباراة النهائية.