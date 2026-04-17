خريطة وإرشادات دخول الجماهير إياب الزمالك وبلوزداد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة حاسمة أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، لتحديد المتأهل إلى المباراة النهائية.

موعد المباراة

تقام مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في السادسة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير، حيث يسعى الزمالك لتأكيد تفوقه وحسم بطاقة العبور إلى النهائي.

القناة الحصرية الناقلة

تنقل شبكة قنوات بي ان سبورت بشكل حصري مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في السادسة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي

خريطة دخول الجماهير ستاد القاهرة لحضور مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

تم تخصيص بوابة آل رشدان للمقصورة الرئيسية والدرجة الأولى يمين وشمال.

بوابة النصر لمدرجات الدرجة الثالثة يمين.

بوابة صلاح سالم لمدرجات الدرجة الثالثة شمال.

إرشادات حضور مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

حددت الشركة المسؤولة عن تأمين المباراة عدة إرشادات لحضور الجماهير، جاءت كالآتي:

ممنوع دخول أي شخص من حاملي تذاكر الدرجة الأولى يمين والتي تم إلغاؤها ورد قيمتها بالكامل.

ممنوع دخول مدرج الأولى يمين عدا الجنسية الجزائرية بالتذكرة وجواز السفر.

فتح بوابات استاد القاهرة الساعة الثانية ظهرًا.

ممنوع الدخول بتذكرة غير مطابقة ببطاقة تذكرتي.

ممنوع البقاء في محيط الاستاد دون التذكرة وبطاقة تذكرتي.

ارتداء بطاقة تذكرتي قبل الدخول من بوابات الاستاد. التزام كل مشجع بالدرجة المخصصة له.

ممنوع نقل ملكية التذكرة من شخص إلي آخر بأي حال من الأحوال.