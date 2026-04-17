ليلة الحسم.. 11 معلومة عن إياب الزمالك وشباب بلوزداد بـ الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة حاسمة أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، لتحديد المتأهل إلى المباراة النهائية.

موعد المباراة

تقام مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في السادسة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير، حيث يسعى الزمالك لتأكيد تفوقه وحسم بطاقة العبور إلى النهائي.

القناة الحصرية الناقلة

تنقل شبكة قنوات بي ان سبورت بشكل حصري مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في السادسة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي

القناة المجانية الناقلة

تذاع مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في السادسة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي عبر قناة أون تايم سبورت الأرضية بشكل مجاني.

جماهير غفيرة

تقرر حضور 45 ألف و 400 مشجع مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في السادسة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي بناءا على موافقة الجهات الأمنية منها 1200 تذكرة للجماهير الجزائرية.

أفضلية الزمالك قبل الحسم

يعوّل الزمالك على نتيجة الذهاب الإيجابية، حيث يكفيه التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف مع تسجيله، من أجل العبور إلى النهائي. في المقابل، يسعى شباب بلوزداد إلى قلب الطاولة وتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه، تعوض خسارته في المباراة الأولى وتمنحه فرصة التأهل.

تاريخ المواجهات بين الفريقين

شهدت المواجهات السابقة بين الزمالك وشباب بلوزداد تنافسًا واضحًا، حيث التقى الفريقان في ثلاث مناسبات قبل هذه المباراة. البداية كانت في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024، ونجح الفريق الجزائري في تحقيق الفوز في المباراتين، الأولى بهدف دون رد، والثانية بنتيجة 2-0.

أما المواجهة الثالثة، فكانت في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية هذا الموسم، وتمكن الزمالك من تحقيق الفوز بهدف نظيف، ليكسر عقدة الخسارة أمام الفريق الجزائري.

أرقام وإحصائيات

تشير الأرقام إلى تفوق نسبي لشباب بلوزداد من حيث عدد الأهداف، إذ سجل ثلاثة أهداف في شباك الزمالك، بينما أحرز لاعبو الأبيض هدفًا واحدًا فقط. ومع ذلك، تبقى مواجهة اليوم مفتوحة على جميع الاحتمالات، في ظل رغبة كل فريق في كتابة فصل جديد من هذه المنافسة القوية.

التشكيل المتوقع

استقر معتمد.جمال المدير الفني لفريق الزمالك على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة شباب بلوزداد الجزاري في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد فتوح – عبد الله السعيد

خط الهجوم: أحمد شريف – ناصر منسي – عدي الدباغ

غيابات الزمالك

يدخل الزمالك اللقاء وسط غيابات مؤثرة لعدد من لاعبيه الأساسيين، وهو ما قد يفرض على الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال إعادة ترتيب أوراقه. ويأتي على رأس الغائبين حارس المرمى محمد صبحي، الذي يغيب بسبب الإيقاف لمباراتين بعد تعرضه للطرد في مواجهة سابقة بالدور ربع النهائي.

كما يفتقد الفريق لجهود عمرو ناصر نتيجة إصابة في العضلة الخلفية، وهي الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في التدريبات الأخيرة. وعلى الجانب الفني، قرر الجهاز الفني استبعاد كل من أحمد حمدي وسيف جعفر، بالإضافة إلى محمد حمد ويوسف وائل “فرنسي”، لأسباب تتعلق بالرؤية الفنية وخطة المباراة.

شكوك حول جاهزية بعض العناصر الهجومية

تحوم الشكوك حول مشاركة اللاعب خوان بيزيرا، الذي يعد من أبرز الأوراق الهجومية للفريق، حيث يعاني من شد في العضلة الخلفية تعرض له خلال مباراة الذهاب. وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي مكثف خلال الأيام الماضية، في محاولة للحاق بالمباراة، إلا أن موقفه النهائي لم يُحسم بشكل قاطع.

وفي السياق ذاته، يظل موقف شيكو بانزا غامضًا، في ظل تضارب التقارير حول جاهزيته. فبينما تشير بعض المصادر إلى تعافيه من إصابة الركبة، تؤكد تقارير أخرى أنه لم يصل بعد إلى الجاهزية الطبية الكاملة، ما يجعل مشاركته محل شك حتى اللحظات الأخيرة قبل انطلاق اللقاء.

حكام إياب الزمالك وبلوزداد

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين الحكم السوداني محمود علي محمود إسماعيل لإدارة اللقاء، ويعاونه التونسي خليل حساني، والموزمبيقي أرسينيو شادريك مارينجولي.

فيما يتولى البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا مهام الحكم الرابع، بينما يقود تقنية الفيديو الحكم السوداني ياسر أحمد عبد العزيز ويعاونه الليبي عبد الرازق أحمد.