لاعب الزمالك السابق: الحذر واجب أمام شباب بلوزداد

طالب مدحت مكي، لاعب الزمالك السابق، لاعبي القلعة البيضاء بضرورة التركيز أمام شباب بلوزداد واللعب على تحقيق الفوز.

وقال مكي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "أتولى الإشراف على فريق 2007 بالزمالك ونملك عدد من العناصر المميزة، وهناك خطوط اتصال واسعة بين فرق قطاع الناشئين والفريق الأول بالزمالك، وحسين السيد يقوم بدور هام في ملف تجديد عقود لاعبي قطاع الناشئين بالزمالك".

وأضاف: "الزمالك قدم مباراة قوية أمام شباب بلوزداد في الجزائر، ونتيجة مباراة الذهاب خادعة وعلينا التركيز في لقاء الإياب".

وأوضح: "الزمالك سيعتمد على التوازن بين الدفاع والهجوم أمام شباب بلوزداد، والفريق الجزائري يمتلك هجوم مميز ولكن لدينا دفاع قوي".