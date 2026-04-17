الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
البروفة الأخيرة.. موعد مباراة مصر والبرازيل والقناة الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر
أحمد أيمن

تتجه أنظار جماهير كرة القدم المصرية نحو المواجهة الودية المرتقبة التي تجمع بين منتخب مصر ونظيره البرازيلي، في إطار استعدادات “الفراعنة” لخوض منافسات كأس العالم 2026، التي تُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. 

وتُعد هذه المباراة واحدة من أبرز المحطات التحضيرية للمنتخب، نظرًا لقوة المنافس وقيمته الفنية الكبيرة على الساحة العالمية.

جدير بالذكر أن منتخب مصر، قد حقق انتصارًا عريضا على نظيره السعودي بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب “الإنماء” بمدينة جدة، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026. 

كما نجح منتخب الفراعنة في تحقيق التعادل السلبي أمام نظيره الأسباني في المباراة الودية الأخيرة التي أقيمت في أسبانيا.

موعد مباراة مصر والبرازيل 

من المقرر أن تُقام مباراة مصر والبرازيل يوم 6 يونيو المقبل في ولاية أوهايو الأمريكية، حيث تمثل اختبارًا حقيقيًا للمنتخب المصري قبل الدخول في أجواء البطولة العالمية. 

ويأمل الجهاز الفني في الاستفادة من هذه المواجهة القوية للوقوف على جاهزية اللاعبين وتقييم الأداء أمام منتخب يُعد من بين الأفضل في العالم.

وتزداد أهمية اللقاء كونه يأتي ضمن معسكر إعداد نهائي يسبق انطلاق المونديال، إذ يسعى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إلى تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا بالشكل الأمثل. 

ومن المنتظر أن يبدأ هذا المعسكر في النصف الثاني من شهر مايو، عقب انتهاء منافسات الدوري المحلي، لمنح اللاعبين فرصة للراحة قبل التجمع. 

ويتضمن برنامج المعسكر خوض أكثر من مباراة ودية، حيث يخوض المنتخب مواجهة أولى داخل مصر، قبل السفر إلى الولايات المتحدة لملاقاة البرازيل، التي تُعد البروفة الأقوى والأهم للفراعنة، نظرًا لقيمة المنافس الذي يضم نخبة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية. 

القناة الناقلة لمباراة مصر والبرازيل 

فيما يتعلق بالبث، سيتمكن الجمهور من متابعة المباراة بشكل مجاني، إذ تقرر نقلها عبر قناة “أون سبورت” المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، ما يتيح فرصة مشاهدة اللقاء لشريحة واسعة من المشجعين داخل مصر وخارجها دون الحاجة لاشتراكات مدفوعة. 

وتحظى المباراة باهتمام كبير من الجماهير، التي ترى فيها فرصة للاطمئنان على مستوى المنتخب قبل المشاركة في كأس العالم، خاصة في ظل طموحات كبيرة بتحقيق نتائج إيجابية. 

كما تمنح المواجهة الجهاز الفني فرصة لتجربة عناصر جديدة بجانب القوام الأساسي للفريق.

إيران تفتح مضيق هرمز.. ترامب يشكر الخليج ويهاجم الناتو ويكشف ترتيبات نووية جديدة

ترامب
جوري بكر
"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة
كارثة صامتة في المطبخ
