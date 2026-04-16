حسام حسن يدرس تقديم معسكر منتخب مصر 72 ساعة لحسم قائمة المونديال مبكرا

يدرس حسام حسن، المدير الفني لـمنتخب مصر، تقديم موعد انطلاق معسكر “الفراعنة” المقبل، في إطار الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم 2026.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة الجهاز الفني لحسم كافة الملفات المتعلقة بقائمة المنتخب مبكرًا، حيث يرغب حسام حسن في إعلان القائمة النهائية قبل انطلاق المعسكر، بما يضمن تركيز اللاعبين والاستقرار الفني خلال فترة الإعداد.

ووفقًا للتصور الحالي، يسعى المدير الفني لتقديم موعد المعسكر لمدة 72 ساعة، ليبدأ يوم 17 مايو المقبل بدلًا من 20 من الشهر ذاته، وهو ما يمنح الجهاز الفني وقتًا إضافيًا للعمل على الجوانب الفنية والبدنية، وتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل الاستحقاق العالمي.

ويعكس هذا التوجه رغبة الجهاز الفني في استغلال كل دقيقة خلال فترة الإعداد، خاصة في ظل أهمية المرحلة المقبلة، التي تتطلب أعلى درجات الجاهزية من أجل الظهور بصورة قوية في البطولة المرتقبة.