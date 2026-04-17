أمير هشام: لاعبو الزمالك تعاهدوا على الفوز بالدوري والكونفدرالية

أكد الإعلامي أمير هشام، أن لاعبي فريق الزمالك لديهم رغبة كبيرة في حصد بطولتي الدوري والكونفدرالية، وتعاهد نجوم الفريق الأبيض على الفوز بالبطولتين وهو ما سيكون إعجاز كبير في ظل الظروف الصعبة التي مر بها النادي مؤخرًا.

وقال هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة Modern Mti: عبدالله السعيد لاعب الزمالك في حديثه مع لاعبي الفريق، قال لهم أن أي بطولة سيفوز بها الموسم الحالي ستكون الأغلى في حياته الكروية، رغم تتويجه بالعديد من الألقاب في مسيرته، خصوصًا أن الظروف في الزمالك مختلفة تمامًا نظرًا لقوة المنافسة مع الأهلي وبيراميدز.

وأضاف: هناك روح كبيرة لدى اللاعبين، والجماهير في حالة سعادة كبيرة مؤخرًا وهناك دعم كبير مؤخرًا.

وواصل: ممدوح عباس الرئيس الشرفي لنادي الزمالك وحسن شحاتة نجم القلعة البيضاء، سيتواجدان في استاد القاهرة لدعم اللاعبين والجهاز الفني من أجل تخطي عقبة شباب بلوزداد الجزائري.