أشرف قاسم: أرفض نزول أي عضو من مجلس إدارة الأندية إلى أرض الملعب

أكد أشرف قاسم، لاعب الزمالك السابق، أن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي يكن حبًا كبيرًا لناديه ويسعى دائمًا لخدمته.

وقال قاسم، خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إنه كان من الأفضل تواجد المدير الرياضي الكابتن محمد يوسف ومدير الكرة الكابتن وليد صلاح الدين لأن ذلك دورهم، مؤكدًا أن تلك الأدوار لها كوادرها التي يجب أن تقوم بها.

وأضاف أن ما أثير مؤخرًا من جدل واسع داخل الوسط الكروي قد يكون الهدف منه إبعاد الجماهير عن الأزمات الحقيقية التي يمر بها فريق الأهلي في الفترة الحالية، متسائلًا عن توقيت إثارة هذه الملفات.

وعلى صعيد التحكيم، أوضح قاسم أنه من وجهة نظره كانت هناك ضربة جزاء مستحقة للنادي الأهلي في مباراة سيراميكا، وكذلك كانت هناك حالة أخرى لصالح سموحة خلال مواجهته أمام الأهلي، بالإضافة إلى تعرض الإسماعيلي لأخطاء تحكيمية في مبارياته الأخيرة.

وأشار إلى أن رئيس لجنة الحكام أخطأ في التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا، موضحًا أن الجدل التحكيمي دائمًا ما يكون قائمًا بسبب طبيعة النقاش بين حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو “VAR”، حيث يدور بينهما حوار حول الحالات المثيرة للجدل، إلا أن القرار النهائي يظل في يد حكم المباراة.

واختتم أشرف قاسم تصريحاته بالتأكيد على رفضه نزول أي عضو من مجلس الإدارة إلى أرض الملعب، مشددًا على ضرورة الالتزام بالأدوار التنظيمية للحفاظ على شكل المسابقة وهيبة المنظومة الكروية.