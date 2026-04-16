حازم إمام: الزمالك استعاد الثقة.. ومعتمد جمال نجح في كسب الجماهير قبل مواجهة شباب بلوزداد

تحدث حازم إمام، نجم الزمالك السابق، عن المواجهة المرتقبة للفريق الأبيض أمام شباب بلوزداد الجزائري، في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد في السادسة من مساء غد الجمعة على ملعب القاهرة الدولي، في لقاء الحسم نحو التأهل إلى نهائي البطولة.

وأكد حازم إمام، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت، أن الجماهير بالكامل تقف خلف الفريق في هذه المواجهة، مشيرًا إلى أن الثقة أصبحت كبيرة في اللاعبين بعد الأداء المميز الذي قدموه خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن الزمالك مر بفترة صعبة من عدم الاستقرار، إلا أن الفريق استعاد توازنه مؤخرًا وقدم مستويات قوية، لافتًا إلى أن اللاعبين أظهروا روحًا قتالية عالية تحت قيادة الجهاز الفني.

وأشاد حازم إمام بمدرب الفريق معتمد جمال، مؤكدًا أنه رغم عدم امتلاكه اسمًا كبيرًا في عالم التدريب، إلا أن تأثيره وأفعاله داخل الفريق كانت كبيرة ونجح في كسب ثقة الجماهير.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن عدداً من نجوم الزمالك القدامى سيكونون في المدرجات لدعم الفريق أمام شباب بلوزداد، من أجل مساندة اللاعبين في هذه المواجهة الحاسمة.