موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في مرحلة التتويج بالدوري والقنوات الناقلة

يترقب جمهور النادي الأهلي مواجهة قوية أمام بيراميدز، ضمن منافسات مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يُعد من أبرز محطات الفريق في مشواره نحو الحفاظ على اللقب.

موعد مباراة الاهلى وبيراميدز والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 27 أبريل الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث يسعى الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من حظوظهما في المنافسة على البطولة.

تُنقل المباراة عبر قناة “أون سبورت”، مع تقديم استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء بمشاركة مجموعة من نجوم الكرة المصرية.

وعلى صعيد الاستعدادات، استأنف الأهلي تدريباته مساء الخميس، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 4 أيام عقب الفوز على سموحة بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية.

يقود الفريق المدير الفني الدنماركي ييس توروب، الذي يعمل على تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، إلى جانب رفع الحالة الذهنية قبل المواجهة المرتقبة، التي قد يكون لها دور حاسم في تحديد بطل الدوري هذا الموسم.