ريمونتادا.. سبورتينج براجا يقصي ريال بيتيس ويتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي

نجح فريق سبورتنج براجا البرتغالي في قلب تأخره أمام ريال بيتيس الإسباني للفوز بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما بملعب الفريق الإسباني في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

أحرز ثنائية ريال بيتيس كل من أنتوني بالدقيقة 13 وعبد الصمد الزلزولي بالدقيقة 26 فيما أحرز باو فيكتور الهدف الأول لسبورتنج براجا بالدقيقة 38 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أحرز سبورتنج براجا ثلاث أهداف عن طريق فيتور كارفاليو بالدقيقة 49 وريكاردو هورتا بالدقيقة 53 من ضربة جزاء وجيان جوربي بالدقيقة 74.

وألغى الحكم هدف للمغربي عبد الصمد الزلزولي بالدقيقة 29 من الشوط الأول بداعي التسلل.

وكانت مباراة سبورتنج براجا البرتغالي وريال بيتيس الإسباني، انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الصخور، ضمن ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وتقدم أصحاب الأرض سبورتينج براجا بهدف بفضل لمسة كعب رائعة من فلوريان جريلّيتش، إلا أن ريال بيتيس عاد في الشوط الثاني وأحرز هدف التعادل عن طريق كوتشو هيرنانديز من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة تأهل سبورتنج براجا لمواجهة فرايبورج الألماني في نصف نهائي الدوري الأوروبي بعدما حسم الأخير تأهله بالفوز 6-1 أمام سيلتا فيجو الإسباني بمجموع اللقاءين.

وكان فرايبورج كرر الفوز أمام سيلتا فيجو بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "بالايدوس" معقل الفريق الإسباني في إياب في ربع النهائي بطولة الدوري الأوروبي.

أحرز أهداف فرايبورج في الشوط الأول كل من إيجور ماتانوفياش بالدقيقة 36 ويويتو سوزوكي بالدقيقتين 39 و51 فيما أحرز هدف سيلتا فيجو اللاعب فيليوت بالدقيقة 90 +1.