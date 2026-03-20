ريال بيتيس يكتسح باناثينايكوس برباعية ويتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي

حقق فريق ريال بيتيس فوزًا كبيرًا على نظيره باناثينايكوس بنتيجة 4-0، في إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية، ليحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي.





افتتح أيتور رويبال التسجيل مبكرًا في الدقيقة 8، قبل أن يعزز سفيان أمرابط النتيجة بالهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 46.

وواصل الفريق الإسباني سيطرته، ليسجل خوان هيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 53، قبل أن يختتم أنتوني رباعية بيتيس في الدقيقة 66.



وبهذه النتيجة، تأهل ريال بيتيس إلى ربع النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-1، رغم خسارته مباراة الذهاب بهدف دون رد.



تشكيل ريال بيتيس

دخل ريال بيتيس المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: باو لوبيز

خط الدفاع: بيليرين، بارترا، ناتان، ريكاردو رودريغيز

خط الوسط: سفيان أمرابط، بابلو فورنالس، أنتوني، أيتور رويبال، عبد الصمد الزلزولي

خط الهجوم: وكوتشو هيرنانديز





وشهد اللقاء عودة الدولي المغربي سفيان أمرابط إلى التشكيلة الأساسية لريال بيتيس بعد غياب دام قرابة أربعة أشهر بسبب الإصابة، حيث قدم أداءً مميزًا وساهم في الانتصار.



في المقابل، افتقد باناثينايكوس خدمات لاعبه أنس الزروري بسبب الإيقاف، ما أثر على قوة الفريق الهجومية خلال اللقاء.