تعادل مثير بين أوساسونا وريال بيتيس في الدوري الإسباني

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة أوساسونا أمام ريال بيتيس، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الإسباني، في مباراة اتسمت بالإثارة والندية حتى الدقائق الأخيرة.

شهدت المباراة بداية قوية من جانب ريال بيتيس، الذي نجح في التقدم مبكرًا عن طريق عبد الصمد الزلزولي في الدقيقة السابعة، مستغلًا ارتباك دفاع أوساسونا.

ورد أصحاب الأرض سريعًا، حيث تمكن أنتي بوديمير من إدراك التعادل في الدقيقة 38، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب، مع محاولات متبادلة لحسم اللقاء، إلا أن التنظيم الدفاعي حال دون تسجيل أهداف جديدة، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1

شهدت المباراة عددًا من البطاقات الصفراء والتدخلات القوية، في ظل رغبة كل فريق في تحقيق الفوز، كما لجأ المدربان إلى عدة تغييرات في الشوط الثاني لتنشيط الصفوف، لكن دون تغيير في النتيجة.

بهذا التعادل، رفع ريال بيتيس رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس، ليواصل صراعه على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

في المقابل، وصل أوساسونا إلى 39 نقطة في المركز التاسع، ليبقى في منطقة وسط الجدول مع طموحات لتحسين موقعه خلال الجولات المقبلة