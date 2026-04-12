ترامب يحذر إيران من تصعيد خطير في مضيق هرمز وسط تعثر المفاوضات النووية
قاليباف: واشنطن لم تحظ بثقة الوفد الإيراني خلال مفاوضات إسلام أباد
ترامب: الإيرانيون لم يتركوا طاولة المفاوضات وسيعودون ويمنحوننا ما نريد
ترامب: إيران ستعود وتمنحنا كل ما نريد تحت ضغط الحصار الشامل
للمرة الثانية.. تجديد حبس نجل أحمد حسام ميدو لحيازته المخدرات
ترامب: الناتو يريد المساعدة في فتح مضيق هرمز للملاحة
بالأسماء.. وزيرة الثقافة تصدر حركة تعيينات جديدة لتطوير الأداء
45 ألف و 400 تذكرة.. زيادة عدد جماهير الزمالك أمام بلوزداد بـ الكونفيدرالية
وزير البترول: تسريع تنفيذ مجمع أسيوط لخفض أعباء استيراد السولار
بيان عاجل من الزمالك بشأن تذاكر الجمهور فى مباراة شباب بلوزداد بالكونفدرالية
سقوط “تمناية” في نيل المراغة.. النهر يبتلع جدة وحفيديها بـ سوهاج
الأزهر للفتوى: الانتـ.حار من كبائر الذنوب في الإسلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رغم الأزمات.. الزمالك يكتب قصة تحدي جديدة في سباق الدوري المصري

يواصل نادي الزمالك تقديم عروض قوية هذا الموسم في بطولة الدوري المصري الممتاز حيث يعتلي صدارة جدول الترتيب في ظل أداء مميز يعكس شخصية الفريق وقدرته على التحدي رغم ما يمر به من أزمات مالية وإدارية أثرت على استقرار النادي خلال الفترة الماضية.

ورغم الضغوط الكبيرة التي يواجهها الفريق الأبيض سواء على مستوى المستحقات أو بعض الملفات الإدارية إلا أن لاعبي الزمالك نجحوا في فرض حالة من التركيز داخل الملعب ليقدموا نتائج إيجابية متتالية أعادت الفريق إلى القمة وأشعلت المنافسة على اللقب.

ويأتي هذا التفوق في وقت يلاحق فيه كل من الأهلي وبيراميدز صدارة الدوري في سباق ثلاثي مشتعل يتوقع أن يستمر حتى الجولات الأخيرة خاصة مع تقارب النقاط بين الفرق الثلاثة.

وفي ظل تبقي عدد من الجولات الصعبة يدرك الجهاز الفني واللاعبون أن الطريق نحو التتويج لا يزال طويلا وأن الحفاظ على الصدارة يتطلب مزيدا من التركيز والانضباط خصوصا مع اشتداد المنافسة في الأمتار الأخيرة من المسابقة.

جدول ترتيب الدوري المصري

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 46 نقطة محافظا على حظوظه القوية في سباق اللقب بينما يواصل بيراميدز ملاحقته المباشرة في المركز الثاني برصيد 44 نقطة

في المقابل، يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 41 نقطة، لكنه لا يزال ضمن دائرة المنافسة بقوة.

موعد مباريات الزمالك القادمة في الدوري

يستعد الزمالك لخوض سلسلة من المواجهات الحاسمة في ختام منافسات الدوري المصري الممتاز حيث تنتظره مباريات قوية ستلعب دورا كبيرا في تحديد موقعه النهائي في جدول الترتيب سواء في سباق المنافسة على القمة أو حجز مقعد قاري.

ويستهل الزمالك مشواره بمواجهة قوية أمام بيراميدز يوم 23 أبريل على استاد القاهرة في لقاء يمثل اختبارا حقيقيا أمام أحد أبرز المنافسين على اللقب خاصة في ظل تقارب المستوى والطموحات بين الفريقين.

ثم يواصل الفريق الأبيض مبارياته بمواجهة إنبي يوم 27 أبريل وهي مباراة تبدو نظريًا في متناول الزمالك.

وتتجه الأنظار بعد ذلك إلى القمة المرتقبة أمام الأهلي يوم 1 مايو في واحدة من أهم مباريات الموسم، والتي قد يكون لها تأثير مباشر على شكل المنافسة، سواء على اللقب أو المراكز المؤهلة للبطولات الأفريقية.

ويخرج الزمالك بعدها لمواجهة سموحة يوم 5 مايو على ملعب برج العرب، في لقاء لا يقل صعوبة، خاصة أن الفريق السكندري دائمًا ما يظهر بشكل قوي على ملعبه.

ويختتم الزمالك هذه السلسلة بمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 20 مايو، في مباراة قد تكون حاسمة في تحديد مصير الفريق بنهاية الموسم.

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

خلوا بالكوا من ولادي .. سيدة تنهي حياتها من شرفة منزلها في سموحة | تفاصيل صادمة

جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. قرارات نهائية بشأنه

أحد جيران بلوجر الإسكندرية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

ركب عدادين .. حل عملي لتقليل فاتورة الكهرباء

هل صلاة الفجر قبل الشروق بدقائق حاضر أم قضاء؟.. انتبه لـ10 حقائق

دون الـ 53 جنيها.. أسعار الدولار اليوم الأحد في مصر

عمرو أديب عن واقعة بسنت سليمان: “زلزال نفسي في مصر.. وقانون الأحوال الشخصية أولوية”

القبض على طالب صدم قائد دراجة كهربائية في الدقهلية

مخدرات أون لاين.. القبض على ديلر يدير صفحة لبيع الحشيش والآيس بالإسكندرية

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية

الطريقة الأساسية لتحضير الرنجة بالطحينة في شم النسيم

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع الأطفال بـ يوم اليتيم

في شم النسيم.. طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع

نمير عبد المسيح: أتفهم عدم جماهيرية الفيلم الوثائقي لدى الجمهور.. خاص بالفيديو

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل زاخرة بالكفاءات القادرة على خدمة الوطن والدفاع عنه

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

