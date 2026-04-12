رغم الأزمات.. الزمالك يكتب قصة تحدي جديدة في سباق الدوري المصري

يواصل نادي الزمالك تقديم عروض قوية هذا الموسم في بطولة الدوري المصري الممتاز حيث يعتلي صدارة جدول الترتيب في ظل أداء مميز يعكس شخصية الفريق وقدرته على التحدي رغم ما يمر به من أزمات مالية وإدارية أثرت على استقرار النادي خلال الفترة الماضية.

ورغم الضغوط الكبيرة التي يواجهها الفريق الأبيض سواء على مستوى المستحقات أو بعض الملفات الإدارية إلا أن لاعبي الزمالك نجحوا في فرض حالة من التركيز داخل الملعب ليقدموا نتائج إيجابية متتالية أعادت الفريق إلى القمة وأشعلت المنافسة على اللقب.

ويأتي هذا التفوق في وقت يلاحق فيه كل من الأهلي وبيراميدز صدارة الدوري في سباق ثلاثي مشتعل يتوقع أن يستمر حتى الجولات الأخيرة خاصة مع تقارب النقاط بين الفرق الثلاثة.

وفي ظل تبقي عدد من الجولات الصعبة يدرك الجهاز الفني واللاعبون أن الطريق نحو التتويج لا يزال طويلا وأن الحفاظ على الصدارة يتطلب مزيدا من التركيز والانضباط خصوصا مع اشتداد المنافسة في الأمتار الأخيرة من المسابقة.

جدول ترتيب الدوري المصري

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 46 نقطة محافظا على حظوظه القوية في سباق اللقب بينما يواصل بيراميدز ملاحقته المباشرة في المركز الثاني برصيد 44 نقطة

في المقابل، يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 41 نقطة، لكنه لا يزال ضمن دائرة المنافسة بقوة.

موعد مباريات الزمالك القادمة في الدوري

يستعد الزمالك لخوض سلسلة من المواجهات الحاسمة في ختام منافسات الدوري المصري الممتاز حيث تنتظره مباريات قوية ستلعب دورا كبيرا في تحديد موقعه النهائي في جدول الترتيب سواء في سباق المنافسة على القمة أو حجز مقعد قاري.

ويستهل الزمالك مشواره بمواجهة قوية أمام بيراميدز يوم 23 أبريل على استاد القاهرة في لقاء يمثل اختبارا حقيقيا أمام أحد أبرز المنافسين على اللقب خاصة في ظل تقارب المستوى والطموحات بين الفريقين.

ثم يواصل الفريق الأبيض مبارياته بمواجهة إنبي يوم 27 أبريل وهي مباراة تبدو نظريًا في متناول الزمالك.

وتتجه الأنظار بعد ذلك إلى القمة المرتقبة أمام الأهلي يوم 1 مايو في واحدة من أهم مباريات الموسم، والتي قد يكون لها تأثير مباشر على شكل المنافسة، سواء على اللقب أو المراكز المؤهلة للبطولات الأفريقية.

ويخرج الزمالك بعدها لمواجهة سموحة يوم 5 مايو على ملعب برج العرب، في لقاء لا يقل صعوبة، خاصة أن الفريق السكندري دائمًا ما يظهر بشكل قوي على ملعبه.

ويختتم الزمالك هذه السلسلة بمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 20 مايو، في مباراة قد تكون حاسمة في تحديد مصير الفريق بنهاية الموسم.