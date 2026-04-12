قمة نارية.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري وترتيب الفريقين

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية نحو المواجهة المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في صراع القمة هذا الموسم.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن تُقام المباراة في تمام الثامنة مساء يوم الخميس 23 أبريل الجاري، في مواجهة قوية ينتظرها عشاق الكرة المصرية، نظرًا لتأثيرها المباشر على سباق الصدارة.

ترتيب الزمالك وبيراميدز

يدخل الزمالك اللقاء وهو متصدر جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1 في افتتاح مشواره بمرحلة التتويج، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب.

في المقابل، يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 44 نقطة، حيث استهل مشواره بالتعادل أمام المصري، فيما حصل على راحة في الجولة الأولى، ليبقى على مقربة من القمة.

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا، كونها تجمع بين صاحب المركز الأول ووصيفه، ما يمنحها أهمية مضاعفة في تحديد ملامح المنافسة على اللقب خلال المرحلة المقبلة.

ويسعى الزمالك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تعزيز صدارته، بينما يطمح بيراميدز لتحقيق الفوز وخطف القمة، في صراع مفتوح قد يمتد حتى الجولات الأخيرة من عمر المسابقة.