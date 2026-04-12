4 قنوات مفتوحة تنقل قمة الترجي وصن داونز في نصف نهائي دوري الأبطال

تتجه أنظار عشاق الكرة الإفريقية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الترجي الرياضي التونسي وماميلودي صن داونز، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في لقاء يُتوقع أن يحمل الكثير من الإثارة والندية.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر شبكة beIN Sports، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 3، بصوت المعلق عصام الشوالي.

كما يمكن متابعة اللقاء مجانًا عبر عدد من القنوات المفتوحة، أبرزها:

البث الأرضي للقناة الوطنية التونسية الأولى

شبكة Sport Klub على قمر يوتلسات

قناة Sport TV Portugal على قمر هيسباسات

قنوات SuperSport الجنوب أفريقية

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري واسع، في ظل طموحات الفريقين لحجز بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة القارية الأهم على مستوى الأندية.