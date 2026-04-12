قمة إفريقية مرتقبة.. موعد مباراة الترجي وصن داونز في نصف نهائي الأبطال والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم الإفريقية مواجهة قوية تجمع بين الترجي الرياضي التونسي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026.

ونجح الترجي في حجز مقعده بالمربع الذهبي بعد فوز مثير على النادي الأهلي بنتيجة 4-2 في مجموع مباراتي ربع النهائي، فيما تأهل صن داونز عقب تفوقه على الملعب المالي بنتيجة 3-2 ذهابًا وإيابًا.

موعد المباراة

تُقام المباراة مساء اليوم الأحد 12 أبريل 2026، على ملعب الملعب الأولمبي حمادي العقربي، وتنطلق صافرة البداية في:

9:00 مساءً بتوقيت مصر

10:00 مساءً بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة والمعلق

تُنقل المباراة عبر شبكة beIN Sports، الناقل الحصري للبطولة، وتحديدًا على قناة beIN SPORTS 1، بصوت المعلق عصام الشوالي.

وتحمل المواجهة طابعًا تنافسيًا كبيرًا بين فريقين من أبرز أندية القارة، في صراع مفتوح لحجز بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة الإفريقية.