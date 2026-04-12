الترجي يحذر جماهيره قبل مواجهة صن داونز فى دورى الأبطال .. اعرف السبب

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي مع نظيره صن داونز الجنوب إفريقي مساء اليوم الأحد، في إطار لقاءات ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

وجه نادي الترجي التونسي تحذيرًا إلى جماهيره بعدم إثارة الشغب خلال المباراة، محذرًا من عقوبات صارمة قد يفرضها "كاف" في حال تكرار بعض السلوكيات مثل إشعال الشماريخ أو رمي المقذوفات، والتي قد تصل إلى الحرمان من الجمهور أو فرض الغرامات.

وأكد النادي أن الهدف من هذا التنبيه هو الحفاظ على حضور الجماهير في المباريات القادمة، خصوصا في الأدوار الحاسمة، مشددا على أن أي تجاوزات قد تؤثر سلبًا على مشوار الفريق القاري.

ودعا الترجي جماهيره إلى الالتزام بالروح الرياضية وتجنب أي تجاوزات داخل المدرجات، حفاظًا على مصلحة الفريق في الأدوار القادمة من المسابقة القارية.