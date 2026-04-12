الإيقاف يبعد حسين الشحات عن قمة الأهلي وبيراميدز في الدوري

تأكد غياب حسين الشحات، جناح النادي الأهلي، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، في ضربة جديدة لصفوف الفريق قبل اللقاء المنتظر.

سبب غياب حسين الشحات

يغيب الشحات عن المباراة بداعي الإيقاف، بعد حصوله على 3 بطاقات صفراء خلال مشواره في الدوري هذا الموسم، ليُطبق عليه بند الإيقاف مباراة واحدة وفقًا للوائح المسابقة.

كان لاعب الأهلي قد تلقى إنذارين في مواجهتي البنك الأهلي والإسماعيلي، قبل أن يحصل على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مباراة سموحة الأخيرة، التي جاءت في الدقيقة 95 بعد مشادة مع خالد الغندور لاعب سموحة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيراميدز في الثامنة مساء يوم 27 أبريل الجاري، على استاد الدفاع الجوي، في مواجهة قوية ضمن صراع المنافسة على لقب الدوري، حيث يسعى الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية رغم الغيابات.

ويُعد غياب حسين الشحات مؤثرًا على الجانب الهجومي للأهلي، في ظل الاعتماد عليه كأحد العناصر الأساسية في تشكيل الفريق، ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ لإيجاد البديل المناسب قبل المواجهة المرتقبة.

ويدخل الأهلي اللقاء بطموحات كبيرة لمواصلة نتائجه الإيجابية في مرحلة التتويج، في ظل المنافسة الشرسة مع بيراميدز وباقي الفرق على لقب الدوري هذا الموسم.