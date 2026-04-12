قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع الأطفال بـ يوم اليتيم
أحذر.. عقوبات صارمة لإرسال رسائل دون إذن في شم النسيم
خبراء يوضحون العائق أمام التوسع في الطاقة النظيفة: مصر لديها قدرة إنتاجية تتجاوز 60 ألف ميجاوات
اقتحامات متواصلة للمسجد الأقصى بقيادة بن غفير ومشاركة مستوطنين
ترامب يعلن حصارا بحريا على مضيق هرمز ويهدد بتصعيد عسكري
760 جنيها دفعة واحدة.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر
البرلمان العربي يقود تحركا دوليا لوقف قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
هرمز يشعل الأزمة.. مفاوضات باكستان بين واشنطن وطهران تصل إلى طريق مسدود وتهدد بانفجار جديد
ترامب: سنبدأ في تدمير الألغام التي وضعها الإيرانيون في مضيق هرمز
مواعيد مباريات منتخب مصر 2008 لكرة اليد في بطولة البحر المتوسط
نمير عبد المسيح: أتفهم عدم جماهيرية الفيلم الوثائقي لدى الجمهور.. خاص بالفيديو
بمشاركة وزراء وفنانين.. مبادرات وحملات لترشيد استهلاك الكهرباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الإيقاف يبعد حسين الشحات عن قمة الأهلي وبيراميدز في الدوري

حسين الشحات
حسين الشحات
محمد سمير

تأكد غياب حسين الشحات، جناح النادي الأهلي، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، في ضربة جديدة لصفوف الفريق قبل اللقاء المنتظر.

سبب غياب حسين الشحات

يغيب الشحات عن المباراة بداعي الإيقاف، بعد حصوله على 3 بطاقات صفراء خلال مشواره في الدوري هذا الموسم، ليُطبق عليه بند الإيقاف مباراة واحدة وفقًا للوائح المسابقة.

كان لاعب الأهلي قد تلقى إنذارين في مواجهتي البنك الأهلي والإسماعيلي، قبل أن يحصل على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مباراة سموحة الأخيرة، التي جاءت في الدقيقة 95 بعد مشادة مع خالد الغندور لاعب سموحة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيراميدز في الثامنة مساء يوم 27 أبريل الجاري، على استاد الدفاع الجوي، في مواجهة قوية ضمن صراع المنافسة على لقب الدوري، حيث يسعى الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية رغم الغيابات.

ويُعد غياب حسين الشحات مؤثرًا على الجانب الهجومي للأهلي، في ظل الاعتماد عليه كأحد العناصر الأساسية في تشكيل الفريق، ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ لإيجاد البديل المناسب قبل المواجهة المرتقبة.

ويدخل الأهلي اللقاء بطموحات كبيرة لمواصلة نتائجه الإيجابية في مرحلة التتويج، في ظل المنافسة الشرسة مع بيراميدز وباقي الفرق على لقب الدوري هذا الموسم.

حسين الشحات الأهلي الأهلي وبيراميدز بيراميدز الدوري المصري التتويج ببطولة الدوري المصري غياب حسين الشحات موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

ماذا نعرف عن واقعة سموحة؟

ضغوط نفسية وأعباء معيشية.. ماذا نعرف عن واقعة سموحة؟

صورة ارشيفية

خلوا بالكوا من ولادي .. سيدة تنهي حياتها من شرفة منزلها في سموحة | تفاصيل صادمة

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. قرارات نهائية بشأنه

وسام وطاهر

رد فعل مُثير من وسام أبوعلي بعد هدف طاهر محمد طاهر في الـ+90 بمواجهة سموحة

عداد الكهرباء

ركب عدادين .. حل عملي لتقليل فاتورة الكهرباء

رنجة

البرميل بـ7 ملايين جنيه.. قصة أغلى «رنجة» في العالم وسر ارتفاع سعرها

صورة أرشيفية

أحد جيران بلوجر الإسكندرية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

ترشيحاتنا

مرسيدس E500 بتوقيع بورشه

قصة أيقونية تعود.. مرسيدس E500 بتوقيع بورشه

سيارة كوبرا رافال الكهربائية الجديدة

بمدى 450 كم .. كوبرا تكشف عن رافال الكهربائية

نصائح لقيادة آمنة على الطرق على السريعة

نصائح لقيادة آمنة على الطرق السريعة

بالصور

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع الأطفال بـ يوم اليتيم

في شم النسيم.. طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع

فى شم النسيم ..طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع
فى شم النسيم ..طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع
فى شم النسيم ..طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع

نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ

نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ
نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ
نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ

محافظ الشرقية يزور المطرانية والكنيسة الكاثوليكية والأنجيلية للتهنئة بعيد القيامة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

نمير عبد المسيح

نمير عبد المسيح: أتفهم عدم جماهيرية الفيلم الوثائقي لدى الجمهور.. خاص بالفيديو

صورة من تكريم وزير الدفاع لقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل زاخرة بالكفاءات القادرة على خدمة الوطن والدفاع عنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

المزيد