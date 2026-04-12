خالد الغندور: لن يصلح حال الكرة المصرية طول من يتحكم فيها الأقوى

علق الإعلامي خالد الغندور على أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة بسبب مباراة الأهلي وسيراميكا.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: “أن يذهب وفد للاستماع لغرفة الفار وكأنها جريمة قتل وسماح اتحاد الكرة بذلك معناه أن أي ناد من حقه الذهاب وسماع الفار وكده سموحة كمان يروح يسمع الحوار بين محمود ناجي ووائل فرحان في لعبة أمس”.

تابع: “والخوف أن يكون هناك شيء مرتب في الخفاء لتقليل العقوبات رغم أن اللائحة لا تسمح بذلك وفي النهاية لن يصلح حال الكرة المصرية طول من يتحكم فيها الأقوى والأكثر شعبية وصفحات السوشيال ميديا وليست اللائحة والقوانين المنظمة لأي مسابقة”.