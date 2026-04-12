الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد علاء يتوج بذهبية بطولة كرواتيا المفتوحة للتجديف

محمد علاء
محمد علاء
محمد سمير

حقق محمد علاء، لاعب المنتخب المصري للتجديف إنجازًا مميزًا بعد تتويجه بالمركز الأول في بطولة كرواتيا المفتوحة للتجديف الكلاسيك، والتي أُقيمت خلال الفترة من 11 إلى 12 أبريل الجاري.

وجاء تتويج اللاعب المصري عقب أداء قوي ومميز في سباق القارب الفردي خفيف الوزن، حيث نجح في إنهاء السباق بزمن قدره 7:05 دقيقة، متفوقًا على منافسيه في سباق شهد مشاركة 15 قاربًا من مختلف الدول.

واحتلت المجر المركز الثاني، فيما جاءت كرواتيا في المركز الثالث، ليؤكد محمد علاء تفوقه ويمنح التجديف المصري إنجازًا جديدًا على الساحة الدولية.

ويعكس هذا الإنجاز التطور الملحوظ الذي تشهده رياضة التجديف في مصر، في ظل الاهتمام الكبير من جانب الاتحاد المصري للعبة بتجهيز اللاعبين ورفع كفاءتهم للمنافسة في كبرى البطولات.

من جانبه أعرب اللواء شريف القماطي رئيس الاتحاد المصري والعربي للتجديف،  عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن تتويج محمد علاء بالمركز الأول يُعد ثمرة العمل الجاد داخل منظومة التجديف المصري.

وقال القماطي:"نهنئ البطل محمد علاء على هذا الإنجاز الكبير الذي يعكس قوة التجديف المصري وقدرته على المنافسة الدولية."

ويعد هذا الفوز نتيجة خطة إعداد قوية وبرامج تدريبية متميزة وضعها الاتحاد بالتعاون مع الأجهزة الفنية."
و"نثق في قدرة لاعبينا على تحقيق المزيد من الميداليات خلال الفترة المقبلة ورفع اسم مصر عاليًا."

ويواصل مجلس إدارة الاتحاد دعم الأبطال وتوفير كل الإمكانيات لتحقيق أفضل النتائج في البطولات المختلفة."

صورة ارشيفية

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

من هي بسنت سليمان

بعد مأساة سموحة.. من هي بسنت سليمان؟

صورة ارشيفية

خلوا بالكوا من ولادي .. سيدة تنهي حياتها من شرفة منزلها في سموحة | تفاصيل صادمة

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. قرارات نهائية بشأنه

وسام وطاهر

رد فعل مُثير من وسام أبوعلي بعد هدف طاهر محمد طاهر في الـ+90 بمواجهة سموحة

زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%.. حقيقة أم إشاعة؟| الرد الرسمي

زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%.. حقيقة أم إشاعة؟ | الرد الرسمي

عداد الكهرباء

ركب عدادين .. حل عملي لتقليل فاتورة الكهرباء

رنجة

البرميل بـ7 ملايين جنيه.. قصة أغلى «رنجة» في العالم وسر ارتفاع سعرها

متعاطي المخدرات

تحرك برلماني بشأن مشكلات تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

النائب حسن عمار

برلماني: موازنة العام الجديد تضع الاقتصاد أمام اختبار التوازن بين الإيرادات

الرئيس السيسي

برلماني يدعو إلى سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني

نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ

نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ
نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ
نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ

محافظ الشرقية يزور المطرانية والكنيسة الكاثوليكية والأنجيلية للتهنئة بعيد القيامة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

إيهاب توفيق في حفل كامل العدد بـ أبو ظبي.. صور

حفل إيهاب توفيق
حفل إيهاب توفيق
حفل إيهاب توفيق

مشروب سحري ينظف الأمعاء .. بعد تناول الرنجة والفسيخ فى شم النسيم

مشروب سحرى ينظف المعاء .. بعد تناول الرنجة و الفسيخ فى شم النسيم
مشروب سحرى ينظف المعاء .. بعد تناول الرنجة و الفسيخ فى شم النسيم
مشروب سحرى ينظف المعاء .. بعد تناول الرنجة و الفسيخ فى شم النسيم

صورة من تكريم وزير الدفاع لقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل زاخرة بالكفاءات القادرة على خدمة الوطن والدفاع عنه

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

المزيد