محمد علاء يتوج بذهبية بطولة كرواتيا المفتوحة للتجديف

حقق محمد علاء، لاعب المنتخب المصري للتجديف إنجازًا مميزًا بعد تتويجه بالمركز الأول في بطولة كرواتيا المفتوحة للتجديف الكلاسيك، والتي أُقيمت خلال الفترة من 11 إلى 12 أبريل الجاري.

وجاء تتويج اللاعب المصري عقب أداء قوي ومميز في سباق القارب الفردي خفيف الوزن، حيث نجح في إنهاء السباق بزمن قدره 7:05 دقيقة، متفوقًا على منافسيه في سباق شهد مشاركة 15 قاربًا من مختلف الدول.

واحتلت المجر المركز الثاني، فيما جاءت كرواتيا في المركز الثالث، ليؤكد محمد علاء تفوقه ويمنح التجديف المصري إنجازًا جديدًا على الساحة الدولية.

ويعكس هذا الإنجاز التطور الملحوظ الذي تشهده رياضة التجديف في مصر، في ظل الاهتمام الكبير من جانب الاتحاد المصري للعبة بتجهيز اللاعبين ورفع كفاءتهم للمنافسة في كبرى البطولات.

من جانبه أعرب اللواء شريف القماطي رئيس الاتحاد المصري والعربي للتجديف، عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن تتويج محمد علاء بالمركز الأول يُعد ثمرة العمل الجاد داخل منظومة التجديف المصري.

وقال القماطي:"نهنئ البطل محمد علاء على هذا الإنجاز الكبير الذي يعكس قوة التجديف المصري وقدرته على المنافسة الدولية."

ويعد هذا الفوز نتيجة خطة إعداد قوية وبرامج تدريبية متميزة وضعها الاتحاد بالتعاون مع الأجهزة الفنية."

و"نثق في قدرة لاعبينا على تحقيق المزيد من الميداليات خلال الفترة المقبلة ورفع اسم مصر عاليًا."

ويواصل مجلس إدارة الاتحاد دعم الأبطال وتوفير كل الإمكانيات لتحقيق أفضل النتائج في البطولات المختلفة."