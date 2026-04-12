الزمالك يتصدر وبيراميدز يطارد والأهلي في قلب المنافسة.. 5 جولات نارية تشعل سباق الدوري المصري

تدخل منافسات الدوري المصري الممتاز مراحلها الحاسمة حيث تتجه الأنظار إلى الصراع الثلاثي المشتعل بين الزمالك والأهلي وبيراميدز في سباق يبدو مفتوجا على كل الاحتمالات حتى الجولات الأخيرة.

وتكتسب المباريات المتبقية أهمية استثنائية إذ لم تعد مجرد مواجهات عادية بل تحولت إلى محطات حاسمة قد تحدد بطل الموسم خاصة مع تقارب النقاط وتداخل المواجهات المباشرة بين الفرق الثلاثة كل نقطة باتت تساوي الكثير وأي تعثر قد يكلف صاحبه فقدان الصدارة في لحظة.

وفي ظل هذا المشهد المثير تبدو خبرات الأهلي وطموحات بيراميدز ورغبة الزمالك في استعادة الأمجاد عوامل تزيد من سخونة المنافسة لتجعل من الأسابيع المقبلة واحدة من أكثر الفترات إثارة في تاريخ الدوري حيث لا مجال للأخطاء ولا صوت يعلو فوق صوت الحسم.

جدول ترتيب الدوري المصري

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 46 نقطة محافظا على حظوظه القوية في سباق اللقب بينما يواصل بيراميدز ملاحقته المباشرة في المركز الثاني برصيد 44 نقطة

في المقابل، يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 41 نقطة، لكنه لا يزال ضمن دائرة المنافسة بقوة.

موعد مباريات الزمالك القادمة في الدوري

يستعد الزمالك لخوض سلسلة من المواجهات الحاسمة في ختام منافسات الدوري المصري الممتاز حيث تنتظره مباريات قوية ستلعب دورا كبيرا في تحديد موقعه النهائي في جدول الترتيب سواء في سباق المنافسة على القمة أو حجز مقعد قاري.

ويستهل الزمالك مشواره بمواجهة قوية أمام بيراميدز يوم 23 أبريل على استاد القاهرة في لقاء يمثل اختبارا حقيقيا أمام أحد أبرز المنافسين على اللقب خاصة في ظل تقارب المستوى والطموحات بين الفريقين.

ثم يواصل الفريق الأبيض مبارياته بمواجهة إنبي يوم 27 أبريل وهي مباراة تبدو نظريًا في متناول الزمالك.

وتتجه الأنظار بعد ذلك إلى القمة المرتقبة أمام الأهلي يوم 1 مايو في واحدة من أهم مباريات الموسم، والتي قد يكون لها تأثير مباشر على شكل المنافسة، سواء على اللقب أو المراكز المؤهلة للبطولات الأفريقية.

ويخرج الزمالك بعدها لمواجهة سموحة يوم 5 مايو على ملعب برج العرب، في لقاء لا يقل صعوبة، خاصة أن الفريق السكندري دائمًا ما يظهر بشكل قوي على ملعبه.

ويختتم الزمالك هذه السلسلة بمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 20 مايو، في مباراة قد تكون حاسمة في تحديد مصير الفريق بنهاية الموسم.

موعد مباريات الأهلي القادمة في الدوري

ويخوض الأهلي سلسلة من المواجهات القوية والحاسمة في ختام منافسات الدوري المصري الممتاز في ظل سعيه لمواصلة المنافسة على اللقب حتى اللحظات الأخيرة.

ويبدأ الأهلي هذه المرحلة بمواجهة مرتقبة أمام بيراميدز يوم 27 أبريل في لقاء يحمل أهمية كبيرة كونه يجمع بين منافسين مباشرين على صدارة جدول الترتيب.

ثم يخوض الفريق الأحمر قمة نارية أمام الزمالك يوم 1 مايو في واحدة من أبرز مباريات الموسم، والتي دائمًا ما تحظى بطابع خاص، وقد تلعب دورا حاسما في تحديد ملامح المنافسة.

ويواصل الأهلي مبارياته بمواجهة إنبي يوم 5 مايو حيث يسعى لتحقيق الفوز وعدم فقدان أي نقاط أمام الفرق التي تعتمد على التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي.

وفي الجولة قبل الأخيرة يلتقي الأهلي مع المصري يوم 15 مايو في مباراة صعبة خارج الديار خاصة أن الفريق البورسعيدي يعد من أبرز المنافسين على المراكز المتقدمة هذا الموسم.

موعد مباريات بيراميدز القادمة في الدوري

يستعد بيراميدز لخوض مرحلة حاسمة في سباق التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز حيث تنتظره مواجهات قوية ومتنوعة ستحدد بشكل كبير مصيره في المنافسة خلال الجولات الأخيرة.

ويبدأ بيراميدز بسلسلة من أصعب مبارياته عندما يواجه الزمالك يوم 23 أبريل في لقاء قمة يحمل طابعا تنافسيا كبيرا بين فريقين يسعيان لحصد النقاط الكاملة.

ثم يخوض الفريق مواجهة لا تقل أهمية أمام الأهلي يوم 27 أبريل في مباراة مرتقبة بين منافسين مباشرين على الصدارة ما يجعلها من أبرز محطات الحسم في مشوار الدوري.

ويواصل بيراميدز مبارياته بلقاء أمام إنبي يوم 1 مايو.

وفي مواجهة قوية أخرى يلتقي بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا يوم 5 مايو.

ويختتم بيراميدز هذه المرحلة بمواجهة أمام سموحة يوم 15 مايو، في مباراة قد تكون حاسمة في تحديد موقعه النهائي بجدول الترتيب.