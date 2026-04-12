عماد النحاس: ضربة البداية بالتعادل مع بيراميدز «مهمة» .. وهدفنا التواجد بالمربع الذهبي

أكد عماد النحاس المدير الفني لفريق المصري، أنه استفاد بشكل كبير من مباراة بيراميدز اليوم في بطولة الدوري.

وقال النحاس خلال حواره ببرنامج مودرن سبورتس الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة Modern mti: "الشوط الثاني كان أفضل بالنسبة للفريقين، لكن التغييرات ساهمت في زيادة الفاعلية الهجومية والتوفيق كان معنا".

وأضاف: "هناك مهام كثيرة في الفترة المقبلة، وأسعى لتجهيز المصابين".

وأوضح: "ضربة البداية بالتعادل مع بيراميدز مهمة، المصري من أكبر الأندية الجماهيرية ويجب أن نتحمل الضغط, كما أن اللاعبين لديهم خبرات كبيرة".

وتابع: "أتمنى تواجد جماهير بورسعيد بالمدرجات خلال الفترة المقبلة، لأن هدفنا التواجد بالمربع الذهبي".

وأردف: "هناك مسؤولية كبيرة على عاتق الجهاز الفني واللاعبين".

وأتم: "أشكر مجلس المصري على الثقة والدعم من البداية، وسأبذل قصارى جهدي من أجل الفريق".