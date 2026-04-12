تشكيل الأفضل في الجولة الثانية من مرحلة التتويج بالدوري

انتهت منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت مفاجأة كبيرة بتعادل بيراميدز أمام فريق المصري البورسعيدي 1-1.

واختار موقع سوفا سكور العالمي التشكيل الأفضل في الجولة الثانية من بطولة الدوري ولم يتواجد أي لاعب من بيراميدز في التشكيل فيما تواجد عصام ثروت حارس مرمى المصري في تشكيل الأفضل بعد تصديه لركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة.

وجاء تشكيل الجولة كالتالي :

حراسة المرمى : عصام ثروت

الدفاع : أحمد كالوشا - أحمد شوشة " غزل المحلة " - سيف تيكا " وادي دجلة " - محمد هاني " الأهلي "

الوسط : أدهم حامد "بتروجت " - أحمد ياسر ريان " البنك الأهلي " - محمد حمدي زكي " طلائع الجيش"

الهجوم : أيمن موكا " سيراميكا كليوباترا" - أمادي "سموحة " - أسامة فيصل " البنك الأهلي"