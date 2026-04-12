بعد انتقادات الجماهير.. أرقام إمام عاشور في مباراة الأهلي وسموحة

دخل إمام عاشور نجم النادي الأهلي في مرمى هجمات وانتقادات الجماهير بعد المتسوى الضعيف الذي ظهر به خلال مشواره مع الفريق خلال الموسم الحالي.

وظهر إمام عاشور بمستوى ضعيف خلال المباراة أمام سموحة في المباراة التي نجح طاهر محمد طاهر في حسم الثلاث نقاط في الدقائق الأخيرة.

حقق النادي الأهلي الفوز بصعوبة على سموحة بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وشهدت المباراة حالة دراماتيكية بعد تقدم الأهلي عن طريق تريزيجيه في الدقيقة 24 من عمر المباراة وتعادل سموحة في الدقيقة 47 قبل نهاية الشوط الأول

وواصل الفريقين إضاعة الفرص أمام المرمى حتى نجح طاهر محمد طاهر في ترجمة عرضية لهدف في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

أرقام إمام عاشور أمام سموحة

لعب إمام عاشور خلال مباراة سموحة 65 دقيقة

مرر إمام عاشور الكرة في نص ملعب المنافس 27 مرة منهم 24 بشكل صحيح

ومرر في نصف ملعب الأهلي 11 مرة منهم 10 بشكل صحيح

سدد كرتين على المرمى ولكن دون خطورة

خسر الاستحواذ 8 مرات

فاز في مواجهة ارضية واحده من اصل 5

تمت مراوغة إمام عاشور مرتين

حصل على تقييم 6.6

