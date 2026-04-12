بعد فوز الأهلي.. أيمن يونس للاعبي الزمالك: ركز في نفسك وليس الآخرين

وجه أيمن يونس نجم الزمالك السابق رسالة إلى لاعبي الزمالك بعد فوز نادي الأهلي أمس علي سموحة في بطولة الدورى الممتاز.

وكتب يونس من خلال حسابه الشخصي اكس: “‏أهم عناصر النجاح.. إنك تركز في نفسك و ليس الآخرين... بالتوفيق لفريق الزمالك ومدربه معتمد جمال”.

ويضرب النادي الأهلي موعدًا مع مباراة نارية حينما يحل ضيفًا على بيراميدز لحساب الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري مرحلة التتويج في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد الدفاع الجوي.

جدول ترتيب الدوري المصري (مرحلة التتويج)

1- الزمالك: 46 نقطة

2- بيراميدز: 44 نقطة

3- الأهلي: 44 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا: 42 نقطة

5- المصري: 33 نقطة

6- إنبي: 33 نقطة

7- سموحة: 31 نقطة