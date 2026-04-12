نجم الرجاء السابق: شجعت الوداد أمام الأهلي والزمالك من قبل.. والأحمر يستحق ضربة جزاء أمام سيراميكا

أكد سفيان العلودي نجم منتخب المغرب السابق، أن العلاقات بين الجماهير العربية تظل أقوى من أي خلافات عابرة، مشيرًا إلى أن ما حدث مؤخرًا بين الجماهير المغربية والمصرية لا يعكس حقيقة الروابط بين الشعبين.

وقال سفيان العلودي في حواره مع برنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: "الخلافات التي حدثت بين الجمهور المغربي والمصري في كأس أمم إفريقيا الماضية كانت بسبب قلة صغيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من الأفضل تجاهلها وعدم تضخيمها".

وأضاف: "لدي أصدقاء كثيرون في مصر، وأنا سعيد بمعرفة خالد الغندور، والحكم المونديالي جمال الغندور، بالإضافة إلى حازم إمام وخالد بيومي، وتربطنا علاقة كبيرة."

وأكمل: "شجعت الوداد أكثر من مرة في بطولة دوري أبطال إفريقيا عندما كان يواجه الأهلي أو الزمالك أو أي فريق آخر، وكذلك في البطولات العالمية."

واختتم: “شاهدت مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري، ومن وجهة نظري، كان الأهلي يستحق الحصول على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة”.