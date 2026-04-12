قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماهر همام: الأهلي تأثر بالغيابات رغم الفوز على سموحة.. وبلعمري يعوّض معلول
بيان رسمي .. الأهلي يرفض قيود اتحاد الكرة على وفد جلسة الاستماع
عماد النحاس: مباراة بيراميدز كانت ممتعة للجماهير.. والمنافسة قوية على الدوري
رئيس لجنة الحكام: صعوبة تعيين محمود وفا لـ الأهلي هذا الموسم
إذا ضاق الأمر اتسع.. علي جمعة يكشف عن قاعدة مهمة في الشريعة الإسلامية
«حسبي الله ونعم الوكيل».. عماد النحاس يرد بقوة: على اتهامات التفويت أمام الأهلي
رئيسة القومي للمرأة تشهد قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية وتُهنئ البابا تواضروس
أقل سعر دولار في مصر اليوم الأحد 12-4-2026
إصابة أشرف بن شرقي.. وطبيب الأهلي يكشف تفاصيل حالته الصحية
بعد مواجهة فولهام | إشادة خاصة من جيمي ريدناب بـ محمد صلاح .. وتحيّة جماهيرية مؤثرة
الحكومة الإيرانية: المفاوضات ستستمر رغم وجود بعض الخلافات المُتبقية
عماد النحاس: توروب مدرب أوروبي لا يعرف قيمة الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيان رسمي .. الأهلي يرفض قيود اتحاد الكرة على وفد جلسة الاستماع

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

أرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يعترض فيه على الاشتراطات التي وضعها الاتحاد بشأن عدد وهوية ممثلي النادي المسموح لهم بحضور جلسة الاستماع الخاصة بمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا. 

وجاء بيان النادي الأهلي كالتالي:
أرسل النادي خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم قبل دقائق جاء نصه كالتالي:- السيد الدكتور/ مصطفى عزام             الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم
 تحية طيبة،، وبعد بالإشارة إلى خطابكم الوارد إلينا في التاسعة والربع مساء اليوم السبت الموافق 11 أبريل 2026، والذي تضمن أن اتحادكم الموقر قرر السماح لعدد «2» فقط من أعضاء الجهاز الفني والإداري للاستماع إلى المحادثات التي جرت بين حكم الساحة محمود وفا وحكم الـvar محمود عاشور في مباراة الأهلي وسيراميكا في بطولة الدوري، والتي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي.. نود التأكيد على الآتي:-
أولًا.. لا توجد لائحة أو نص قانوني يعطي اتحادكم الموقر الحق في تحديد من يمثل النادي الأهلي في هذه الجلسة، أو تحديد هوية الحاضرين سواء كانوا فنيين أو إداريين أو مسئولين.
 ثانيًا.. من يمثل النادي الأهلي في هذه الجلسة هو حق أصيل للنادي ومجلس إدارته، وهو من يتحمل المسئولية طالما أنه لم يخالف لائحة أو نصًّا قانونيًّا.. كما أن اختيار من يمثل النادي في أي اجتماع، أو جلسة، أو حدث، أو فاعلية هو حق أصيل لمجلس إدارة النادي، يحفظه الدستور المصري والقوانين المصرية، فالنادي كهيئة اعتبارية له مطلق الحرية في تحديد من يمثله في السياقات المختلفة، والحجر على هذا الحق الأصيل إنما يهدد الشخصية الاعتبارية للنادي والممنوحة له قانونًا، ويخالف الحقوق الأصيلة المنصوص عليها في الدستور المصري، وينتهك القواعد الأساسية للعدالة.
 ثالثًا.. خطابكم الوارد إلينا بتاريخ 9 أبريل 2026 والذي تضمن موافقة لجنة الحكام على تمكين نادينا من الاستماع إلى المحادثات التي جرت بين حكم الساحة وحكم الـvar، أكدت أن هذا الأمر يأتي في إطار الشفافية، ولم تحدد لجنة الحكام هوية المسموح لهم بالاستماع.. وتقرر من جانبكم الأحد الساعة 12 ظهرًا لاستقبال ممثلي النادي الأهلي.. هكذا جاء في خطابكم، وإذا كان اتحادكم الموقر يطمح لتحقيق النزاهة والشفافية، فما هو الضرر الواقع عليه من قيام النادي الأهلي بتحديد من يمثله؟
 رابعًا.. أرسلنا إلى اتحادكم الموقر صباح اليوم السبت الموافق 11 أبريل 2026أن هناك وفدًا من النادي برئاسة سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، سوف يحضر في الموعد المحدد من جانبكم الساعة ١٢ ظهر «غدٍ الأحد» للاستماع للمحادثات المشار إليها.. ولم يكن هناك أي تعقيب على ذلك لأنه حق أصيل للنادي.. وبالتالي ما هو الطارئ الذي يدفع اتحادكم الموقر لمخاطبتنا في ساعة تقترب من منتصف الليل بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وإبلاغنا بقرار لا سند لائحي ولا قانوني يدعمه؟
 خامسًا.. جاء في خطابكم الوارد إلينا قبل ساعتين أن الاستماع يقتصر فقط على أعضاء الجهاز الفني والإداري المرتبط بالمباراة، وهذا أمر يدعو للدهشة ويتنافى مع المنطق، لأن سماع المحادثات يجري في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم الذي من المفترض أن يكون بيتًا لكل الأندية.. حسبما تحدد من جانبكم، وليس في ملعب المباراة، أو المنطقة الفنية كما جاء في خطابكم، وهل في مقر الاتحاد منطقة فنية محددة لاستقبال أعضاء الجهاز الفني والإداري؟
 سادسًا.. جاء في خطابكم أن السماح بالاستماع للمحادثات التي تجري بين حكم الساحة وحكم الـvar لم يحدث من قبل وهو تأكيد على الحيادية.. ونحن نقدر ذلك، لكن اتحادكم الموقر والذي يترأسه عضو الاتحادين الإفريقي والدولي يعلم أن هذا الأمر يجري حدوثه منذ زمن في كل دوريات العالم سواء كانت عربية أو أوروبية، وهو حق أصيل لكل الأندية.
 سابعًا.. نذكر سيادتكم بأن سياق الجلسة المشار إليها هو ليس سياقًا فنيًّا أو إداريًّا، وإنما هو سياق قانوني ذو طبيعة قضائية حيث لا يمكن تجاهل أن هذه الجلسة هي جزء من سياق الإجراءات القضائية المرتبطة بالمباراة المعنية والأحداث التي تمت فيها، سواء من ناحية العقوبات التي تم فرضها على النادي الأهلي من قبل إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة والتي قدم النادي تظلمًا عليها أمام مجلس إدارة الرابطة وأمام لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم. أو من ناحية الشكاوى التي تقدم النادي الأهلي بها للجنة الحكام ولجنة الانضباط ضد حكم المباراة المعنية. وبناء عليه،،
 فإن النادي الأهلي وهو يحترم سيادة القانون، فإنه يتمسك بحقه الأصيل في تفويض من يراه مناسبًا لحضور هذه الجلسة، على أن يحمل الشخص أو الأشخاص المفوضون من النادي ما يدعم تفويضهم رسميًّا من قبل النادي من مستندات رسمية تثبت هذا التفويض. ونأمل من سيادتكم احترام سيادة القانون واحترام حقوق النادي كشخصية اعتبارية في تفويض من يمثلها قانونًا. وتفضلوا بقبول وافر التحية

الأهلي أخبار الأهلي أخبار الرياضة دورى نايل اتحاد الكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

البنزين

بعد هبوط سعر النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار اليوم

400 جنيه نزول| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه نزولا| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

تقديم الساعة 60 دقيقة

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

توروب

صدمة لـ توروب .. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء بيراميدز

مجلس النواب

مقترح جديد.. زواج الأم لا يسقط حضانة الطفل و10 آلاف جنيه حد أدني للنفقة

طقس شم النسيم

الجو هيقلب.. «الأرصاد» تحذر من طقس شم النسيم 2026

الزمالك

مكاسب مالية تاريخية تقترب من خزائن الزمالك

ترشيحاتنا

السفير أحمد جمال الدين يهنئ البابا تواضروس

جمال الدين يهنئ البابا تواضروس .. ويؤكد : التعايش المشترك ركيزة وحدة المصريين

البابا تواضروس

شاهد .. صلوات قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

الهلال الأحمر المصري

الهلال الأحمر يشارك في التأمين الطبي لاحتفالات عيد القيامة بـ 440 كنيسة

بالصور

طريقة عمل سلطة بطارخ الرنجة بالبنجر.. وصفة شم النسيم

طريقة عمل سلطة بطارخ الرنجة بالبنجر
طريقة عمل سلطة بطارخ الرنجة بالبنجر
طريقة عمل سلطة بطارخ الرنجة بالبنجر

فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة .. سر النضارة الطبيعية

فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة
فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة
فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة

القهوة بالليمون .. هل تساعد على التخسيس أم مجرد تريند بلا فوائد؟

هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟
هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟
هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟

تحذير .. الرنجة مجهولة المصدر تعرضك لمشاكل خطيرة تصل للوفاة

الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة

فيديو

ريهام عبدالغفور والتــ.ـحـرش

تعرضت للتحـرش من مسن.. ريهام عبدالغفور تكشف سر طفولتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

المزيد