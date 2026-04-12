إصابة أشرف بن شرقي.. وطبيب الأهلي يكشف تفاصيل حالته الصحية

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، تعرض لجرح قطعي بالفم استلزم 3 غرز، مؤكدا أنه بحالة جيدة.

وحقق النادي الاهلي فوزا مثير امام سموحة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت، امس السبت، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 44 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد سموحة عند النقطة 31 في المركز السابع، ليستعيد الفريق الأحمر الانتصارات في مرحلة حسم الدوري وينعش آماله في المنافسة على لقب الدوري.

ويضرب النادي الأهلي موعدًا مع مباراة نارية حينما يحل ضيفًا على بيراميدز لحساب الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري مرحلة التتويج في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد الدفاع الجوي.

جدول ترتيب الدوري المصري (مرحلة التتويج)

1- الزمالك: 46 نقطة

2- بيراميدز: 44 نقطة

3- الأهلي: 44 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا: 42 نقطة

5- المصري: 33 نقطة

6- إنبي: 33 نقطة

7- سموحة: 31 نقطة