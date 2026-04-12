«حسبي الله ونعم الوكيل».. عماد النحاس يرد بقوة: على اتهامات التفويت أمام الأهلي

أكد عماد النحاس، المدير الفني للمصري البورسعيدي، رفضه التام لما يتردد بشأن التشكيك في نزاهته أو تعمده التفويت أمام الأهلي، مشددًا على أن هذه الاتهامات غير مقبولة ولا أعلق سوى بـ "حسبي الله ونعم الوكيل"

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الكلاسيكو" مع الإعلامية سهام صالح عبر قناة ON E، إن مثل هذه الأحاديث لا تليق أن تُطرح في وسائل الإعلام، وإنما مكانها المقاهي والشارع.

وأضاف النحاس أن أي مدرب ينتظر مثل هذه المباريات لإظهار قدراته الفنية وتحقيق نتائج إيجابية، وليس للتفريط فيها، مؤكدًا تمسكه بالروح التنافسية واحترامه الكامل لكل المنافسين.