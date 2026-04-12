قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماهر همام: الأهلي تأثر بالغيابات رغم الفوز على سموحة.. وبلعمري يعوّض معلول
بيان رسمي .. الأهلي يرفض قيود اتحاد الكرة على وفد جلسة الاستماع
عماد النحاس: مباراة بيراميدز كانت ممتعة للجماهير.. والمنافسة قوية على الدوري
رئيس لجنة الحكام: صعوبة تعيين محمود وفا لـ الأهلي هذا الموسم
إذا ضاق الأمر اتسع.. علي جمعة يكشف عن قاعدة مهمة في الشريعة الإسلامية
«حسبي الله ونعم الوكيل».. عماد النحاس يرد بقوة: على اتهامات التفويت أمام الأهلي
رئيسة القومي للمرأة تشهد قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية وتُهنئ البابا تواضروس
أقل سعر دولار في مصر اليوم الأحد 12-4-2026
إصابة أشرف بن شرقي.. وطبيب الأهلي يكشف تفاصيل حالته الصحية
بعد مواجهة فولهام | إشادة خاصة من جيمي ريدناب بـ محمد صلاح .. وتحيّة جماهيرية مؤثرة
الحكومة الإيرانية: المفاوضات ستستمر رغم وجود بعض الخلافات المُتبقية
عماد النحاس: توروب مدرب أوروبي لا يعرف قيمة الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس لجنة الحكام: صعوبة تعيين محمود وفا لـ الأهلي هذا الموسم

أوسكار رويز
أوسكار رويز
رباب الهواري

أكد أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن إسناد مباريات للنادي الأهلي للحكم محمود وفا خلال الموسم الحالي يُعد أمرًا صعبًا، مشيرًا إلى أن ذلك قد يتغير مستقبلًا، حيث يمكنه إدارة مباريات الفريق بشكل طبيعي دون أي أزمات.

عقد رويز يقترب من النهاية

وأوضح رويز، خلال تصريحاته لقناة “أون سبورت 1”، أن عقده مع اتحاد الكرة ينتهي في شهر مايو المقبل، لافتًا إلى أنه لم يتم التطرق حتى الآن لمسألة تجديد التعاقد أو استمراره في منصبه خلال الفترة القادمة.

إشادة بالشعب المصري

وأعرب رئيس لجنة الحكام عن سعادته الكبيرة بالتواجد في مصر، مؤكدًا حبه للشعب المصري، واستمتاعه بالتفاعل مع الجماهير في مختلف المحافظات التي زارها، مثل محافظات الصعيد، وبورسعيد، والإسكندرية، مشيدًا بحفاوة الاستقبال في كل مكان.

الاستعانة بخورخي ليست تقليلًا من المصريين

وتحدث رويز عن اختياره للمساعد الإسباني خورخي، مؤكدًا أن القرار لا يحمل أي انتقاص من كفاءة الحكام أو المساعدين المصريين، وإنما يرجع إلى الخبرات الكبيرة التي يمتلكها خورخي، فضلًا عن وجود تفاهم كبير بينهما في العمل.

وأضاف أن خورخي يلعب دورًا مهمًا في تجهيز المعسكرات وتوفير مواد تدريبية وتقنية خاصة بحكام تقنية الفيديو (VAR)، وهو ما يصعب تعويضه في الوقت الحالي.

الرد على الانتقادات

ورد رويز على الانتقادات التي يتعرض لها بسبب كونه أجنبيًا ويتقاضى راتبه بالعملة الصعبة، مشيرًا إلى أن وجود خبرات أجنبية في إدارة التحكيم أمر طبيعي، كما هو الحال في دول مثل قطر والسعودية والإمارات، مؤكدًا أن راتبه أقل من رواتب من سبقوه في نفس المنصب داخل مصر.

اتحاد الكرة يحدد حضور الأهلي في جلسة الاستماع

وفي سياق آخر، أرسل اتحاد الكرة خطابًا رسميًا إلى النادي الأهلي لتحديد ممثليه في جلسة الاستماع الخاصة بمناقشة أحداث مباراة سيراميكا الأخيرة، والتي تتعلق بالحوار بين حكم الساحة وغرفة تقنية الفيديو.

الأهلي يشكل وفدًا رسميًا

ورد النادي الأهلي بتشكيل وفد رسمي لحضور الجلسة، فيما قرر اتحاد الكرة السماح بحضور شخصين فقط من ممثلي النادي، سواء من الجهاز الفني أو الإداري، وذلك للحفاظ على هيبة الحكام وضمان سير الجلسة بشكل منظم

أوسكار رويز لجنة الحكام اخبار الرياضة دورى نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد