لأول مرة في الدوري | اتحاد الكرة يوافق على طلب الأهلي

أرسل الدكتور مصطفى عزام الأمين العام لاتحاد الكرة خطابا للأهلي بالموافقة على طلب النادي بالاستماع للمحادثة التي جمعت بين طاقم حكام مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري، وذلك غدا الأحد بمقر اتحاد الكرة.

وأكد أمين اتحاد الكرة في خطابه للنادي الأهلي أن موافقته تعد سابقة تحدث لأول مرة في الدوري الممتاز وذلك تأكيدا على أن الاتحاد يقف على مسافة واحدة من جميع عناصر اللعبة بما فيهم الأندية المتنافسة وأعضاء طاقم التحكيم ليحصل كل صاحب حق على حقه كاملا.

أوضح أمين الاتحاد في خطابه أن الاستماع إلى محادثات تقنية الفيديو تقتصر على اثنين من الجهاز الفني والإداري المرتبط بالمباراة والذي كان مصرحا لهم بالتواجد في المنطقة الفنية للقاء دون سواهم.