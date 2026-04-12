عماد النحاس: الحديث عن «التفويت» كلام قهاوي.. وهذا ما حدث لتدريب الأهلي خلفًا لـ توروب

كشف عماد النحاس، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي حقيقة مفاوضات الأهلي معه لقيادة الفريق بعد تراجع النتائج مع الدنماركي ييس توروب، مؤكدًا أنه سينافس أمام الأهلي في المباراة الأخيرة في مرحلة الحسم بقوة.

وتعادل فريق المصري مع نظيره بيراميدز بهدف لكل فريق، في إطار المرحلة الثانية من دوري نايل لتحديد بطل الدوري، ليرتفع رصيد المصري إلى النقطة 33 في المركز السادس، بينما يرتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 44 في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر.

وقال عماد النحاس في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "مباراة المصري الأخيرة في مرحلة الحسم ضد المصري بـ 3 نقاط، وأنا عايز أكسب".

وتابع: "ليست أول ولا آخر مباراة هتكون مصيرية أمام الأهلي، وهنقدم أفضل كورة قدام الأهلي، وهنقدم كل ما لدينا، وعندنا نفس الدوافع".

وأكمل: "ازاي أصلا يؤتمن عليك فيما بعد لو تعاملت في مثل هذه المواقف بالعاطفة، اه التعاطق والحب موجود للنادي، ولكن ساعة الشغل والأمانة مفيس الكلام ده، ودي حاجة هتحاسب عليها، والكلام اللي بيتقال ده كلام قهاوي".

وذكر: "المصري يريد المنافسة، والفوز وفرحة جماهيره التي يغيب عنها البطولات منذ فترة طويلة، ننافس على الدوري وكأس الرابطة، ونسعى للمشاركة في البطولات الإفريقية، وهذا يجب ما يعرفه الجماهير".

وبشأن مفاوضات الأهلي معه قبل تولي القيادة الفنية للمصري.. قال : "لم يحدث أي تواصل بين مسؤولي الأهلي، لن أقول أن مفيش تواصل رسمي، ولكن مفيش أي جديد، هناك تعاطف من الجماهير فقط، والأهلي كان واضحًا إن توروب متأمن كويس في عقده، ورحيله سيكون مكلفًا، ومش هينفع يمشي وسيكون هناك خسارة مادية كبيرة، هذا كل ما في الأمر".