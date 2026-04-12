الصين تدخل على خط الأزمة.. دعم عسكري مُحتمل لإيران يُهدّد الهدنة
زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%.. حقيقة أم إشاعة؟ | الرد الرسمي
دعاء يجلب الخير كله للمسلم في حياته .. تعرّف عليه
أحمد بلال: ناصر منسي على قده .. ولو هو الأسطورة يبقى على الدوري السلام
بعد الإعلان عن فئة 2 جنيه.. هل يتم إصدار الـ5 جنيهات المعدنية؟
ثابت عند 6164 جنيهًا .. سعر عيار 18 اليوم
الوفد الباكستاني يطرح حلًا بشأن تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز
ماهر همام: الأهلي تأثر بالغيابات رغم الفوز على سموحة.. وبلعمري يعوّض معلول
بيان رسمي .. الأهلي يرفض قيود اتحاد الكرة على وفد جلسة الاستماع
عماد النحاس: مباراة بيراميدز كانت ممتعة للجماهير.. والمنافسة قوية على الدوري
رئيس لجنة الحكام: صعوبة تعيين محمود وفا لـ الأهلي هذا الموسم
إذا ضاق الأمر اتسع.. علي جمعة يكشف عن قاعدة مهمة في الشريعة الإسلامية
رياضة

عماد النحاس: الحديث عن «التفويت» كلام قهاوي.. وهذا ما حدث لتدريب الأهلي خلفًا لـ توروب

علا محمد

كشف عماد النحاس، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي حقيقة مفاوضات الأهلي معه لقيادة الفريق بعد تراجع النتائج مع الدنماركي ييس توروب، مؤكدًا أنه سينافس أمام الأهلي في المباراة الأخيرة في مرحلة الحسم بقوة.

وتعادل فريق المصري مع نظيره بيراميدز بهدف لكل فريق، في إطار المرحلة الثانية من دوري نايل لتحديد بطل الدوري، ليرتفع رصيد المصري إلى النقطة 33 في المركز السادس، بينما يرتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 44 في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر.

وقال عماد النحاس في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "مباراة المصري الأخيرة في مرحلة الحسم ضد المصري بـ 3 نقاط، وأنا عايز أكسب".

وتابع: "ليست أول ولا آخر مباراة هتكون مصيرية أمام الأهلي، وهنقدم أفضل كورة قدام الأهلي، وهنقدم كل ما لدينا، وعندنا نفس الدوافع".

وأكمل: "ازاي أصلا يؤتمن عليك فيما بعد لو تعاملت في مثل هذه المواقف بالعاطفة، اه التعاطق والحب موجود للنادي، ولكن ساعة الشغل والأمانة مفيس الكلام ده، ودي حاجة هتحاسب عليها، والكلام اللي بيتقال ده كلام قهاوي".

وذكر: "المصري يريد المنافسة، والفوز وفرحة جماهيره التي يغيب عنها البطولات منذ فترة طويلة، ننافس على الدوري وكأس الرابطة، ونسعى للمشاركة في البطولات الإفريقية، وهذا يجب ما يعرفه الجماهير".

وبشأن مفاوضات الأهلي معه قبل تولي القيادة الفنية للمصري.. قال : "لم يحدث أي تواصل بين مسؤولي الأهلي، لن أقول أن مفيش تواصل رسمي، ولكن مفيش أي جديد، هناك تعاطف من الجماهير فقط، والأهلي كان واضحًا إن توروب متأمن كويس في عقده، ورحيله سيكون مكلفًا، ومش هينفع يمشي وسيكون هناك خسارة مادية كبيرة، هذا كل ما في الأمر".

عماد النحاس المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي ييس توروب أحمد حسن الزمالك

بعد هبوط سعر النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار اليوم

400 جنيه نزول| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

صدمة لـ توروب .. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء بيراميدز

مقترح جديد.. زواج الأم لا يسقط حضانة الطفل و10 آلاف جنيه حد أدني للنفقة

الجو هيقلب.. «الأرصاد» تحذر من طقس شم النسيم 2026

الداخلية : إنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه عن مقتضى واجبه الوظيفى فى التعامل مع سائح بالجمالية

أسوأ 5 سيارات موديل 2026 ندم أصحابها على شرائها

مش الفسيخ ولا الرنجة .. أكلة لذيذة في شم النسيم تعالج الغدة الدرقية والنسيان

قبل شم النسيم.. ضبط نصف طن "رنجة" غير صالحة للإستهلاك بالحسينية

كاجوال لافت .. نسرين طافش تستعرض جمالها

طريقة عمل سلطة بطارخ الرنجة بالبنجر.. وصفة شم النسيم

فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة .. سر النضارة الطبيعية

القهوة بالليمون .. هل تساعد على التخسيس أم مجرد تريند بلا فوائد؟

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

