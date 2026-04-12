ماهر همام: الأهلي تأثر بالغيابات رغم الفوز على سموحة.. وبلعمري يعوّض معلول

أدلى ماهر همام، نجم الأهلي السابق، بتصريحات قوية تناول خلالها مستوى الفريق الأحمر، إلى جانب رأيه في أداء الزمالك خلال الفترة الأخيرة.

أكد همام، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الزمالك سيظل دائمًا مدرسة الفن والهندسة، مشيرًا إلى أنه قام بتشجيع الفريق الأبيض في مواجهته أمام شباب بلوزداد، باعتباره ممثل مصر الوحيد في المنافسات الإفريقية.

أضاف أن الزمالك قدم مستوى مميز للغاية أمام شباب بلوزداد، ولديه القدرة في التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية والتتويج باللقب، خاصة أن اللاعبين والجهاز الفني بقيادة معتمد جمال لديهم الدوافع التي تمنحهم فرصة حصد اللقب.

وعن الأهلي، أوضح أن فوزه الأخير على سموحة جاء متأخرًا، في ظل صعوبة المباراة، مشيرًا إلى أن إدارة النادي رصدت مكافآت مالية كبيرة لتحفيز اللاعبين على حصد لقب الدوري هذا الموسم.

أشار نجم الأهلي السابق إلى أن الفريق تأثر بشكل واضح بغياب كل من رامي ربيعة ووسام أبو علي، مؤكدًا أن هذه الغيابات أثرت على الأداء العام.

وأشاد همام بمستوى محمود حسن تريزيجيه، معتبرًا إياه من أبرز لاعبي الأهلي حاليًا، كما أثنى على صفقة يوسف بلعمري، مؤكدًا أنه قادر على تعويض غياب علي معلول وتقديم إضافة قوية للفريق.