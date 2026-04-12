قبل موقعة الحسم أمام بلوزداد .. رسائل مهمة من منصور حافظ للاعبي الزمالك

أكد منصور حافظ، لاعب الزمالك السابق، أن الفريق الأول ظهر بتوازن واضح بين الدفاع والهجوم خلال مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، مشيدًا بالأداء الجماعي للاعبين في اللقاء.

وقال حافظ، في تصريحات لبرنامج «زملكاوي» على شاشة قناة نادي الزمالك، إن الفريق قدم أداءً منظمًا على المستويين الفني والخططي، ما ساعده على فرض شخصيته داخل الملعب أمام منافس قوي مثل شباب بلوزداد.

وأضاف لاعب الزمالك السابق أن لقاء العودة سيكون في غاية الصعوبة، مطالبًا لاعبي الفريق بضرورة التركيز الشديد وعدم التهاون، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تضمن التأهل إلى نهائي البطولة.